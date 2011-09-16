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۲۵ شهریور ۱۳۹۰، ۱۱:۳۹

آیت الله استادی:

نسبت دادن احادیث جعلی به شیعیان از مظلومیت آنان است

نسبت دادن احادیث جعلی به شیعیان از مظلومیت آنان است

قم - خبرگزاری مهر: امام جمعه قم با اشاره به مظلومیت‌های شیعه تأکید کرد: یکی از این مظلومیت‌های شیعیان، نسبت دادن احادیث جعلی به آنان است.

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله رضا استادی شامگاه پنج‌شنبه در مراسم جهارمین سالگرد ارتحال علامه عسکری در مسجد اعظم قم گفت: اهل بیت(ع) به ویژه علی(ع) همواره در مظلومیت به سر بردند چون دشمنانشان نمی‌گذاشتند معارف آنان در میان مردم توسعه یابد و ترویج شود.

وی ادامه داد: بعد از اهل بیت(ع) نیز شیعیان آنان همواره از سوی مخالفانشان در تنگنا بودند و مورد ظلم واقع می‌شدند.

امام جمعه قم گفت: تهمت‌هایی همواره به شیعه زده‌اند که قرآن شیعیان با دیگر مذاهب اسلامی فرق دارد و شیعیان به علت زیارت قبور بزرگان مشرک هستند.

استاد حوزه علمیه قم افزود: علمای ما بیش از 600 سال است که به این تهمت‌ها جواب داده‌اند اما گوش آنان بدهکار نیست و متاسفانه نمی‌گذارند کتابهای علمای شیعه در میان آنان توزیع شود.

آیت الله استادی تصریح کرد: اگر کتاب‌های افرادی مانند علامه عسکری در میان اهل سنت توزیع شود و اجازه دهند هر سنی منصفی که آن را بخواند می‌پذیرد.

وی نسبت دادن احادیث جعلی به شیعه را از دیگر ظلم‌هایی که به آنان شده دانست و اظهار داشت: این نسبت دادن از ظلم‌هایی است که کسانی مانند علامه عسکری به آن پاسخ داده‌اند.

استادی تأکید کرد: هر چه اهل بیت(ع) گفته‌اند مانند قرآن کریم است و ما باید اطاعت کنیم اما عده‌ای با فریبکاری می‌خواهند ثقلین را از یکدیگر جدا کنند.

وی تصریح کرد: امام خمینی(ره) در مقدمه وصیت نامه خود حجت را بر همه افراد تمام کرده و فرموده است که ما به وجود ائمه و نهج البلاغه و صحیفه سجادیه و قرآن افتخار می‌کنیم.

عضو جامعه مدرسین حوزه با بیان اینکه تکریم بزرگان به علت خدماتی است که به اسلام و تشیع کرده اند عنوان کرد: ما اگر می‌خواهیم اثرگذار باشیم باید از کسانی مانند علامه عسکری الگو بگیریم که با وجود پیری و بیماری سال‌های زیادی از عمرش را صرف ترویج علوم اهل بیت(ع) کرد.

وی با اشاره به تمجید رهبر معظم انقلاب اسلامی از علامه عسکری گفت: ایشان همواره از پشتکار و نشاط علامه با وجود کهولت سن و بیماری تعجب و تمجید می‌کردند و علامه هم دانشکده اصول دین را در چند شهر کشور با توصیه رهبر انقلاب ایجاد کرد.

آیت الله استادی تأکیدکرد: افرادی مانند علامه عسکری احیاگران امور اهل بیت(ع) بودند که با احساس وظیفه و در میان مسائل متعدد اسلامی سراغ امامت و تشیع رفتند.

وی در عین حال تاکید کرد: با وجود مظلومیت‌هایی که در طول تاریخ اسلام علیه شیعه روا داشته شده است وقایع تاریخی نباید به وحدت و برادری میان مسلمانان آسیب بزند و آنان را از قرارگرفتن در صف متحد علیه دشمنان اسلام و مستکبران بازدارد.

کد مطلب 1408929

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