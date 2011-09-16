تأثیر اذان و اقامه به حضور قلب در نماز/ چیستی و چرایی وضو گرفتن

دکتر لاله افتخاری عضو کمیسیون قرآن و عترت مجلس شورای اسلامی درباره عوامل موثر بر حضور قلب در نماز به خبرنگار مهر گفت: انسان برای حضور قلب در نماز باید ابتدا از خدا کمک بگیرد. همچنین در ابتدا باید به مفاهیم ظاهری اذکار نماز توجه کند که در مقابل چه مقام با عظمتی ایستاده است.

وی افزود: انجام مقدماتی مثل اذان و اقامه به حضور قلب در نماز کمک می کند. همچنین نماز اول وقت و این احساس که در این لحظات اولیای الهی و امام زمان(عج) به نماز ایستاده اند، می تواند به حضور قلب و توجه به جایگاه نماز کمک کند.

عضو کمیسیون قرآن و عترت مجلس شورای اسلامی با توجه به وجود مراتب حضور قلب در میان افراد گفت: مراتب حضور قلب در نماز به میزان ارزش و توجهی است که فرد به نماز خود دارد و اینکه چقدر به معنا توجه می کند. افرادی مثل حضرت علی(ع) در نماز آنچنان از خود بی خود می شدند که از هوش می رفتند و عده ای گمان می کردند که ایشان جان سپرده اند.

این کارشناس علوم قرآنی گفت: یک مرحله از حضور قلب در نماز این است که فرد به مفهوم جملات نماز توجه کند. نکته دیگر این است که انسان خوب بداند در مقابل خالق یکتا و قادر بی نهایت به نماز ایستاده است .

افتخاری به مؤلفه های مؤثر در حضور قلب در نماز اشاره کرد و گفت: یکی از مؤلفه های حضور قلب در نماز استفاده از نان حلال است که عامل بسیار تأثیرگذاری است. همچنین نیت پاک و پاکی دل و نماز خاصالنه در مکانی که شخصی در آنجا حاضر نیست، انسان را بیشتر متوجه نماز می کند.

وی به تأثیر وضو اشاره کرد و گفت: در روایات تصریح شده که اهل بیت(ع) هنگام وضو گویی خود را برای ضیافتی عظیم آماده می کردند و گاهی اشک می ریختند. انسان باید توجه کند که برای چه وضو می گیرد. توجه به ذکرهای حین وضو و انجام مقدماتی مثل اذان و اقامه و ذکرهای قبل از نماز و هنگام تکبیرة الاحرام، کمک می کند که حضور قلب در نماز بیشتر شود. انسان باید پیش از نماز تأمل کند که در مقابل چه شخص با عظمتی می ایستد.