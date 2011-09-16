آزمون های دانشنامه پزشکی برگزار شد/ انتشار کلید اولیه آزمون

به گزارش خبرنگار مهر، پنجاه و هشتمین دوره آزمون دانشنامه تخصصی پزشکی با رقابت 2 هزار و 600 نفر و بیست و پنجمین دوره آزمون دانشنامه فوق تخصصی پزشکی با رقابت حدود 340 نفر در روز پنجشنبه 24 شهریور در دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی برگزار شد.

در مجموع آزمون های دانشنامه تخصصی و فوق تخصصی پزشکی 2 هزار و 950 داوطلب شرکت داشتند که از این تعداد 2 هزار و 477 نفر در آزمون های کتبی شرکت کردند و سایر افراد به دلیل دارا بودن نمره کتبی از آزمون های سال گذشته تنها در آزمون شفاهی شرکت کردند.

در پنجاه و هشتمین آزمون دانشنامه تخصصی کشور 2 هزار و 600 داوطلب شرکت داشتند که 2 هزار و 223 نفر در آزمون کتبی و از مجموع 340 نفر داوطلب بیست و پنجمین آزمون دانشنامه فوق تخصصی پزشکی 254 نفر در آزمون کتبی حضور پیدا کردند.

با انتشار کلید اولیه سئوالات، نتایج آزمون کتبی امروز جمعه 25 شهریور اعلام می شود و افرادی که حد نصاب لازم را کسب کرده اند به آزمون شفاهی راه می یابند. آزمون شفاهی در روزهای 26 تا 28 شهریور بر اساس برنامه زمان بندی اجرا می شود.

حدنصاب نمره قبولی جهت کسب مدرک دانشنامه تخصصی 70 درصد کل نمره آزمون کتبی و 70 درصد کل نمره آزمون شفاهی است. آزمون شفاهی نیز به صورت آسکی (طراحی ایستگاهی) اجرا می شود.

به گزارش مهر، آزمون دانشنامه یکی از بالاترین آزمون های کشوری است و پذیرفته شدن در این آزمون یکی از شرایط ورود به هیئت علمی است. افراد پس از کسب سایر شرایط اعلام شده از سوی دانشگاهها می توانند تقاضای عضویت در هیئت علمی دانشگاههای علوم پزشکی را ارائه کنند.