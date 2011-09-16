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۲۵ شهریور ۱۳۹۰، ۱۱:۴۵

نخست وزیر مصر :

پیمان کمپ دیوید امر مقدسی نیست که تغییر پذیر نباشد

پیمان کمپ دیوید امر مقدسی نیست که تغییر پذیر نباشد

نخست وزیر مصر با اشاره به ضرورت بازنگری در معاهده ننگین کمپ دیوید آن را موضوع مقدسی ندانست.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه الیوم السابع، "عصام شرف" گفت: توافقنامه کمپ دیوید موضوع مقدسی نیست و به نفع شرایط منطقه و صلح عادلانه قابل تجدید نظر است و در صورتی که لازم باشد آن را تغییر می دهیم.

وی تاکید کرد: روابط مصر با ترکیه خوب است، اما امیدواریم که به حد ممتاز برسد. دیدار اخیر "رجب طیب اردوغان" نخست وزیر ترکیه از مصر دارای اهمیت بود زیرا پس از گذشت پانزده سال صورت می گرفت.

شایان ذکر است که یکی از خواسته های مردم مصر لغو معاهده ننگین کمپ دیوید که انور سادات رئیس جمهور وقت مصر با رژیم صهیونیستی به امضا رسانده است می باشد.

کد مطلب 1408936

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