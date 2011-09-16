ایستگاه سلامت برج میلاد افتتاح شد

به گزارش خبر گزاری مهر، سید محمد هادی ایازی در جلسه شورای راهبردی سلامت شهر تهران که با حضور دکتر حسین الجزایری مدیر کل دفتر مدیترانه شرقی سازمان بهداشت جهانی و دکتر مرندی رییس این شورا و رئیس کمیسیون بهداشت مجلس شورای اسلامی در برج میلاد برگزار شد، اظهار کرد: خوشبختانه بر اساس همکاری مطلوب شهرداری تهران با شورای راهبری سلامت شهر تهران اقدامات ارزشمندی در سطح شهر به انجام می رسد که از آن جمله می توان به راه اندازی خانه های سلامت، مراکز فراموز، کانون های محلات اشاره کرد.

وی اضافه کرد : تصمیمات شورای راهبردی مطابق با اهداف وزارت بهداشت صورت گرفته و طی این اقدامات هم اکنون تهران الگویی برای سایر کلان شهر ها قرار گرفته و همچنین پیش بینی راه اندازی خانه های سلامت در سایر کلان شهرها نیز به عمل آمده که به زودی اجرایی می شود.

معاون اجتماعی فرهنگی شهرداری تهران با تاکید بر اینکه من به عنوان دبیر کلان شهرهای کشور در موضوع سلامت با کلان شهرها تفاهم نامه ای منعقد ساختم که طی آن اقدامات شهرداری در حوزه سلامت به کلان شهرهای کشور نیز تسری یابد، گفت: بحث مشارکت مردمی نیز بسیار حائز اهمیت بوده و در این راستا شهرداری با همکاری مردم 374 خانه سلامت در 374 محله شهر تهران راه اندازی کرده که این 374 خانه سلامت به دو هزار بلوک تقسیم شده که در هر بلوک یک نفر سلامت یار و 6 تا 15 نفر رابطین سلامت وجود دارد، و به طور کل در تهران 20 تا 30 هزار نفر رابطین سلامت بین شهرداری و شهروندان تهرانی به اجرای اقدامات لازم در بحث سلامت می پردازند.

وی با تاکید بر موضوع پیشگیری و تقدم آن بر درمان و توجه ویژه شهرداری تهران به بحث سلامت اجتماعی در جامعه، عنوان کرد: شهرداری تهران طرح سنجش عدالت در شهر را سه سال پیش به اجرا رساند که طی آن شاهد کم شدن فاصله شمال و جنوب شهر بودیم که این اقدام با مقیاس منطقه ای صورت گرفت، هم اکنون نیز مرحله دوم این طرح از هفته گذشته آغاز شده و با مقیاس محله ای صورت می گیرد و عملکرد ما تا 6 ماه آینده در اختیار شهروندان قرار خواهد گرفت.

در ادامه جلسه دکتر الجزایری مدیر کل دفتر مدیترانه شرقی سازمان بهداشت جهانی با تاکید بر نقش مشارکت در بحث سلامت شهروندی و اهمیت آموزش ابتدایی اصول سلامت، اظهار کرد: نحوه مدیریت در بحث سلامت شهروندی بسیار حائز اهمیت است.

وی با تشکر از شهرداری تهران برای اجرای طرح سنجش عدالت در شهر گفت : تنها دولت وظیفه توسعه بهداشت در کشور را نداشته و در این مورد نقش شهرداری ها نیز بسیار مهم است.

دکتر الجزایری عنوان کرد: امروز از خانه سلامت و خانه اسباب بازی منطقه 8 تهران بازدید کردیم که مشارکت مردم از تمام سنین در این مکان ها مطلوب بود و حتی کودکان نیز با راه اندازی این خانه های سلامت از هم اکنون در بحث سلامت شهروندی مشارکت دارند که این امر بسیار حائز اهمیت است.

مدیر کل دفتر مدیترانه شرقی سازمان بهداشت جهانی در ادامه خاطرنشان کرد: سلامت ابتدایی ترین عنصر در تمام مقوله ها است و اگر سلامت نباشد، پیشرفت، آموزش و فرهنگ نیز وجود نخواهد داشت.

بنابر این گزارش، پس از بازدید دکتر الجزایری و هیئت همراه وی از برج میلاد، ایستگاه سلامت در برج میلاد افتتاح شد.

بر اساس این گزارش، دکتر ایازی همچنین در جمع خبرنگاران در مراسم افتتاح ایستگاه سلامت برج میلاد در مورد حضور دکتر الجزایری مدیر کل دفتر مدیترانه شرقی سازمان بهداشت جهانی اظهار کرد: امروز در شورای راهبردی سلامت گزارشی از اقدامات شهرداری تهران در خصوص بحث سلامت به دکتر الجزایری ارائه شد و سپس اعضاء شورا نقطه نظرهای خود را ارائه دادند.

وی ادامه داد: نکته حائز اهمیتی که دکتر الجزایری مطرح کردند این بود که شهرداری تهران در حوزه سلامت شهر تهران ورود جدی داشته و این تجربه مناسب می تواند برای سایر کلان شهرهای حوزه مدیترانه شرقی نیز مورد استفاده قرار گیرد.

ایازی افزود: دکتر الجزایری از ما خواستند تا گزارش عملکرد خود را به دفتر مدیترانه شرقی سازمان بهداشت جهانی ارائه دهیم تا مورد استفاده سایر کلان شهرهای دنیا قرار گیرد.

معاون اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران تصریح کرد: ما امیدواریم وزارت بهداشت در امر سلامت به شهرداری تهران کمک های جدی خود را مبذول دارد و زمینه ایجاد یک شبکه سلامت در شهر تهران را به وجود آورد تا این شبکه به طور گسترده توسعه یابد.

وی در خصوص افتتاح ایستگاه سلامت در برج میلاد نیز افزود: این ایستگاه سلامت با هدف آشنایی مردم از وجود ایستگاه های سلامت در محلات شهر تهران در برج میلاد راه اندازی شده و یکسری مشاوره های درمانی و تغذیه و گرفتن فشار و قند خون افراد را به طور رایگان به انجام می رساند، تا احیانا اگر شهروندانی که می خواهند از برج دیدن کنند برایشان مشکلی پیش آمد بتواند به نحو مطلوب به خدمت رسانی بپردازد.

در ادامه دکتر الجزایری نیز با بیان اینکه مردم باید در اقدامات شهرداری تهران پیرامون موضوع سلامت مشارکت داشته باشند، گفت: مشارکت مردم مسئله بسیار مهمی است که شهرداری تهران توانسته به این موضوع به نحو مناسب بپردازد و باید در آینده نیز به این مسئله به نحو جدی تر در سطح مناطق پرداخته شود.

وی با بیان اینکه سازمان بهداشت جهانی نیز در حوزه سلامت حمایت های لازم را اعمال می کند، عنوان کرد: ما سعی می کنیم در امر توسعه سلامت شهری به مردم منطقه کمک کنیم که در این راستا اقدامات شهرداری تهران نیز مورد حمایت قرار می گیرد.