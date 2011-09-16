استقبال از مشارکت خارجیها در صنعت نفت ایران

به گزارش خبرگزاری مهر، رستم قاسمی در جمع مدیران شرکت نفت با اشاره به اینکه وضعیت تامین مالی پروژه‌های صنعت نفت و به‌ویژه توسعه میدان‌های مشترک که از اولویت جدی برخوردارند، به‌زودی تعیین تکلیف می‌شود، تصریح کرد: در این رابطه با اعلام جزئیات پروژه‌ها از سوی شرکت‌ها و ارائه درخواست‌های اجرای آنها، اختیارات لازم به مدیران شرکت‌های عملیاتی تفویض خواهد شد.

وزیر نفت با اعلام اینکه به‌این ترتیب وزارت نفت در تلاش است تا زمینه اجرای پروژه‌ها را با حل موانع و مشکلات برطرف کند ولی در مقابل انتظار دارد شرکت‌ها نیز در چارچوب برنامه‌ زمانبندی و بدون تاخیر، پروژه‌ها را در زمان‌های وعده داده شده نهایی کرده و به مرحله بهره‌برداری برسانند، تصریح کرد: توسعه هرچه سریع‌تر میدان‌های مشترک نفت و گاز در اولویت برنامه‌های وزارت نفت است و باید با شتاب بیشتر تکلیف توسعه همه این میادین مشخص شود.

این عضو کابینه دولت افزایش تولید نفت و نگهداشت آن را در شرایط کنونی از مهم‌ترین کارها دانست و اظهار داشت: ایجاد زیرساخت‌های توسعه‌ای در کشور نیازمند منابع مالی است که تامین بخش عمده‌ای از آن به تولید نفت و گاز وابسته است؛ به‌همین دلیل هم‌اکنون فعالیت‌های تولیدی و توسعه‌ای در صنعت نفت نوعی جهاد شمرده می‌شود.

وی از توسعه میدان‌های مشترک و تولیدی کردن سهم ذخایر هیدروکربوری ایران در این میدان‌ها به عنوان حق مردم کشورمان یاد کرد و یادآور شد: نیاز است که برنامه پنجم توسعه در زمینه تولید از میدان‌های مشترک بازنگری شده و میزان هدف‌گذاری تولید نفت افزایش پیدا کند.

این مقام مسئول تحقق اهداف تولیدی نفت و گاز را در دست کارکنان توانمند و سختکوش صنعت نفت دانست و افزود: خانواده صنعت نفت در شرایط سخت مناطق عملیاتی تولید نفت و گاز را محقق می‌کنند.

وی با اشاره به برخی تلاش‌های انجام شده برای تامین منابع مالی و انجام مذاکرات مختلف در زمینه‌های فروش اوراق مشارکت، صکوک، انرژی‌فاندها و نیز شیوه‌های فاینانس و بیع‌متقابل توضیح داد: به‌زودی به نتایج خوبی در زمینه تامین منابع مالی خواهیم رسید.

وزیر نفت با تقدیر از حمایت‌های دولت و مجلس از وزارت نفت در مسیر رسیدن به اهداف برنامه‌ریزی شده بیان کرد: شرکت‌های عملیاتی صنعت نفت نیز باید با برنامه‌ریزی دقیق و تلاش مناسب، برای سرعت‌بخشیدن به اجرای پروژه‌ها و به‌ویژه افزایش تولید نفت و گاز اقدام کنند زیرا در این صورت وزارت‌خانه از اقدامات آنها حمایت کرده و مسیرها را هموار خواهد کرد.

قاسمی با اشاره به استقبال وزارت نفت از حضور شرکت‌های خارجی در اجرای پروژه‌های صنعت نفت خاطرنشان کرد: وزارت نفت محیطی برای سیاسی‌کاری نبوده و کار مهم‌ترین هدف آن است؛ به‌همین دلیل همه کسانی که به اصول اصلی نظام اسلامی همچون اعتقاد به ولایت‌فقیه پایبند باشند، می‌توانند در این وزارتخانه خدمت کنند.