سیدعلی میرفتاح که این روزها با تعطیل شدن روزنامه «روزگار» دیگر مسئولیت سردبیری این نشریه از دوشش برداشته شده است، درباره فعالیتهای ادبیش به خبرنگار مهر گفت: از زمانی که نشریه «مهر» حوزه هنری در سالهای 76 به بعد منتشر میشد، سلسله یادداشتهایی درباره کتاب مینوشتم که از چندی پیش در تدارک گردآوری آنها هستم.
وی ادامه داد: البته دسترسی کاملی به همه آن منابع ندارم و امیدوارم اگر آرشیوی از آن نشریه در حوزه هنری موجود باشد با مراجعه به آنها بتوانم تعداد بیشتری از یادداشتهایم را برای این کتاب داشته باشم.
نویسنده «قلندران پیژامهپوش» با اشاره به اینکه بخشی از این یادداشتها هم در نشریه «الف» منتشر شده است، توضیح داد: تاکنون بیش از 10 یادداشت را گردآوری کردهام که با یک ویرایش کلی آنها را به نشر علمی خواهم سپرد، البته ویرایش در حد اصلاح غلطهایی است که اگر در گذشته از چشم پنهان مانده است.
میرفتاح این کتاب را که هنوز نامی برای آن انتخاب نکرده است، اثری تقریبا 300 صفحهای دانسته و گفت: قصد ندارم ویرایش مطالب به ساختار و حال و هوای آنها لطمه بزند و آنها امروز نمیکنم.
وی در پایان درباره سرنوشت 2 کتاب دیگرش بیان کرد: کتاب های «گزارش مرگ» و «پریسا و داییاش» هم در حال ویرایش نهایی است و به زودی آنها را تحویل ناشر میدهم.
میرفتاح پیش از این یادداشتهایی با نام «گزارش یک مرگ» در مطبوعات منتشر میکرد که حال آنها را در یک کتاب گرد آورده است.
«پریسا و داییاش» هم مجموعهای از یادداشتهای وی در روزنامه شرق است که این یادداشتها درباره یک دایی و دخترخواهرش پریسا است که در خلال صحبتهای آنها تقابل دو نسل که با یکدیگر 30 سال فاصله زمانی دارند، مطرح میشود.
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