جزئیات جدید از فساد اخلاقی پدرخوانده/ برلوسکنی نگران است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه گاردین، تحقیقات پلیس ایتالیا و همچنین دادستانی های شهرهای مختلف از جمله میلان و ناپل درباره پرونده فساد نخست وزیر این کشور پرده از راز چگونگی ورود زنان به احزاب طرفدار برلوسکنی و همچنین ضیافت های اشرافی که برلوسکنی در آنها حضور داشته برداشته است.

گاردین به نقل از منابع ایتالیایی می نویسد : تحقیقات دادستانی میلان نشان می دهد واسطه ای که عامل ورود زنان به احزاب طرفدار برلوسکنی بوده با ارائه پیشنهادهای خلاف اخلاق به بازیگران و مدلهای ایتالیایی در قبال رسیدن به پست های سیاسی و حضور در بخش های مختلف فعالیت های اقتصادی برلوسکنی، آنها را ترغیب به حضور در کنار پدرخوانده می کرد.

یکی از این افراد "مانوئلا آرکوری" از بازیگران مشهور زن ایتالیایی است که در تحقیقات پلیس گفته است : به من پیشنهاد شد که در قبال گذراندن یک شب با برلوسکنی می توانم در مراسم سالانه "سن رمئو سانگ" حضور پیدا کرده و پس از آن نیز در سیاست حضور داشته باشم.

این بازیگر ایتالیایی در اظهارت خود اعلام داشته که از پذیرفتن این پیشنهاد خودداری کرده است.

به نوشته گاردین، پلیس و دادستان های ایتالیا در جریان تحقیقات خود بیش از 1000 مکالمه تلفنی در رابطه با فساد اخلاقی برلوسکنی بدست آورده اند و اکنون نخست وزیر ایتالیا نگران انعکاس این مکالمات در رسانه هاست.

در همین رابطه پلیس ایتالیا از بازداشت یک زوج به دلیل تلاش برای اخاذی از برلوسکنی بواسطه دسترسی داشتن به اطلاعات فساد اخلاقی نخست وزیر ایتالیا خبر داده و اعلام کرده که در حدود 500 هزار یورو پول نقد در این اخاذی ها رد و بدل شده است.

در همین رابطه پلیس ایتالیا برلوسکنی را احضار کرده تا در مورد این موارد سوال کند، اما نخست وزیر از حضور در اداره پلیس امتناع کرده و بر همین اساس اگر همچنان پدرخوانده از پاسخ دادن شانه خالی کند پلیس به ناچار او را برای ادای توضیحات به کلانتری می آورد.

این در حالی است که روز چهارشنبه هفته گذشته نیز یک مدل مراکشی 20 ساله مقیم ایتالیا به دادستانی ناپل اعلام کرد که یکی از همکارن سابق او که اکنون عضو مجلس محلی شهر لومباردی است مدتها با نخست وزیر ایتالیا در رابطه بوده است.

علاوه بر این موارد، دیروز پنجشنبه و به دنبال تصویب طرح ریاضت اقتصادی در ایتالیا، مردم در برخی از شهرهای این کشور دست به اعتراض زده و با پلیس درگیر شدند.