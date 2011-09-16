"جدایی نادر از سیمین" نماینده ایران در اسکار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، امیر اسفندیاری، سخنگوی هیئت انتخاب فیلم ایرانی اسکار در سال جاری، ضمن اشاره به پایان مذاکرات اعضای این هیات و انجام تمامی بررسی‌ها براساس ساز و کارهای موجود که فیلم های واجد شرایط را با توجه به کلیه جوانب از ابعاد صنعتی، فرهنگی، انتقادی، موفقیت های بین المللی، پخش جهانی و ... بر مبنای مدارک و اسناد گردآوری شده ارزیابی می‌کند، بیانیه نهایی هیات مزبور را جهت اطلاع رسانی در اختیار رسانه‌ها قرار داد.

متن این بیانیه به شرح زیر است: با پایان بررسی‌های هیئت انتخاب فیلم ایرانی برای معرفی به فرهنگستان علوم و هنرهای سینمایی در خصوص کلیه عناوین واجد شرایط که در فاصله زمانی 9/7/1389 تا 8/7/1390 در کشورمان برای نخستین بار حداقل به مدت هفت روز متوالی اکران شده اند، اعضاء این هیئت ضمن تقدیر از سازندگان فیلم‌های "آلزایمر"، "اینجا بدون من"، "مرهم" و "ورود آقایان ممنوع"، با توجه به جمیع جهات و به اتفاق آراء، فیلم "جدایی نادر از سیمین" ساخته اصغر فرهادی را در مقام نماینده سینمای ایران در رقابت بهترین فیلم خارجی زبان در هشتاد و چهارمین مراسم اسکار (سال 2012) معرفی می‌کند.

اعضاء هیئت انتخاب عبارتند از رویا تیموریان، پوران درخشنده، محمد بزرگ‌نیا، شهرام جعفری‌نژاد، محمد داودی، علیرضا شجاع‌نوری، مهدی صباغزاده، رسول صدر عاملی و امیر اسفندیاری.