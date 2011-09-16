ماوس بدون مرز عرضه شد/ امکان کنترل 4 رایانه با یک ماوس

به گزارش خبرگزاری مهر، تازه ترین ایده غول نرم افزاری دنیا برنامه ای به نام "ماوس بدون مرز" است. این برنامه به کاربر اجازه می دهد که تنها از ماوس برای کنترل همزمان حداقل 4 رایانه در شبکه داخلی خود استفاده کند.

با نصب این نرم افزار بر روی هر یک از رایانه ها می توان از ماوسی که به یکی از رایانه ها متصل است استفاده کرد.

"ماوس بدون مرز" نه تنها می تواند استفاده همزمان از تعداد بیشتری از رایانه ها را فراهم کند و کمک کند که فضای کمتری بر روی میز اشغال شود همچنین این امکان را فراهم می کند که فایلها به سرعت از یک رایانه به سایر رایانه های این شبکه داخلی منتقل شوند.

براساس گزارش TechNet، ایده این نرم افزار ثمره کار گروهی از توسعه دهندگان مایکروسافت است که در پروژه "گاراژ" همکاری می کنند.

هدف از اجرای این پروژه، ساخت راه حلهای نرم افزاری جدید برپایه نوآوری و خلاقیت است این نرم افزار می تواند به صورت رایگان از روی سایت مایکروسافت بارگذاری شود.