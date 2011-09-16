به گزارش خبرنگار مهر، ساناز فلاح فرد درباره ترجمه این اثر گفت: تاکنون ترجمههای پراکنده و متفاوتی در حیطه روانشناسی، داستان کوتاه و رمان داشتهام اما به دلیل فعالیت در حوزه نمایش و با توجه به علاقهمندی شخصی نسبت به آثار نمایشی نویسندگان معاصر فرانسوی و اینکه بسیاری از این آثار به زبان فارسی برگردانده نشده است، از این رو خواستهام با ترجمه این متون دنیای جدیدی از ادبیات نمایشی معاصر را به روی اهالی تئاتر ایران باز کنم.
وی افزود: متاسفانه با وجود دغدغههای مالی برای مترجمان، گاهی کارشناسان این حوزه ناچار میشوند از علایقشان دست کشیده و تنها به خواسته ناشر توجه کنند اما شخصا معتقدم هنر والا در همه دوران جایگاه خود را یافته و این ترجمه مناسب است که مخاطب خود را همواره پیدا کرده است.
فلاح فرد خاطرنشان کرد: به زودی ترجمه دیگرم با نام «مجردها» اثر دوید فوئنکینوس از انتشارات افراز روانه بازار کتاب خواهد شد.
ساناز فلاحفرد علاوه بر ترجمه متون نمایشی، به عنوان بازیگر در آثار نمایشی گوناگونی از جمله عشقه، گزارش خواب شارلوت کورده، ساعتهای زیاد، هفت، هیچ جای دیگر،خانه کوچک ما، قشنگتر از ستاره و نیز به عنوان مترجم گروههای بین المللی تئاتر در جشنوارههای تئاتر فجر حضور داشته است.
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