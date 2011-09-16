تعطیلی سلامت به بهانه کسب و کار منطقی نیست

به گزارش خبرنگار مهر، سیدمحمدرضا پناهنده با اعلام این مطلب افزود: قطعا وجود تشکلهای غیردولتی می تواند به وزارت بهداشت کمک کند تا در مسیر شفاف سازی واردات محصولات غذایی و آشامیدنی گام بردارد و نیاز جامعه را پاسخ بدهد.

وی، هدف از تاسیس این انجمن را دستیابی به جامعه ای بالنده از طریق باز تعریف واژه ها دانست و گفت: متاسفانه به بهانه حمایت از تولید کننده از ورود کالاهایی که طبق قانون برای واردات آنها هزینه شده است، جلوگیری می کنند.

پناهنده ادامه داد: این در حالی است که تنها نیم درصد از محصولات غذایی و آشامیدنی خارجی که در سوپرمارکتها می بینیم از طریق مبادی رسمی و گمرک کشور وارد می شود.

رئیس هیئت مدیره انجمن صنفی واردکنندگان موادغذایی و آشامیدنی اظهارداشت: متاسفانه نیاز جامعه به محصولات غذایی و آشامیدنی با آنچه در داخل تولید می شود همخوانی ندارد. بنابراین با ایجاد محدودیت در واردات این قبیل کالاها نمی توان به نیاز جامعه پاسخ گفت و برای محصولات تولید داخل ایجاد رقابت فراهم کرد.

وی از غلات حجیم به عنوان فرآورده ای که نیاز اصلی کودکان را تشکیل می دهد، نام برد و افزود: در حال حاضر حتی یک کارخانه تولید غلات حجیم در داخل کشور نداریم که بتواند نیاز کودکان را تامین کند.

در ادامه همایون ابوالحسنی، عضو هیئت مدیره انجمن صنفی واردکنندگان موادغذایی و آشامیدنی با اعلام اینکه تا 3 سال قبل بیش از 80 درصد واردات محصولات غذایی و آشامیدنی به صورت زیرزمینی وارد کشور می شد، گفت: عدم ثبات قوانین بهداشتی باعث می شود در واردات مواداولیه و محصولات غذایی و آشامیدنی با مشکل مواجه شویم.

وی افزود: نداشتن تکنولوژی در صنعت غذایی کشور باعث می شود نتوانیم در رقابت با محصولات وارداتی موفق بوده و پاسخگوی نیاز جامعه باشیم.

ابوالحسنی تاکید کرد: قطعا برای ایجاد رقابت در محصولات غذایی تولید داخل می بایست تکنولوژی محصولات نیز وارد کشور شود تا بتوان ضمن ایجاد رقابت با کالاهای وارداتی، نیاز جامعه را نیز پاسخ گفت.