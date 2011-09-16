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۲۵ شهریور ۱۳۹۰، ۱۱:۵۶

سرهنگ بذرافشان خبرداد:

ورود 45هزار تماشاگر به ورزشگاه آزادی/ خیابانهای اطراف استادیوم خلوت است

ورود 45هزار تماشاگر به ورزشگاه آزادی/ خیابانهای اطراف استادیوم خلوت است

معاون هماهنگ کننده پلیس راهنمایی و رانندگی تهران بزرگ با بیان اینکه تا کنون 45هزار تماشاگر وارد ورزشگاه شده اندگفت: خیابانهای اطراف ورزشگاه آزادی هیچ مشکل ترافیکی ندارند.

سرهنگ جلال بذرافشان درگفتگو با خبرنگار مهر با بیان این که خیابانهای اطراف استادیوم آزادی خلوت است گفت: نیروهای راهنمایی و رانندگی در تمامی خیابانهای اطراف استادیوم آزادی مستقر شده اند و تاکنون که هفت ساعت تا آغاز بازی مانده است 45 هزار تماشاگر وارد ورزشگاه شده اند.

وی ادامه داد: ظرفیت پارکینگهای ورزشگاه هنوز اشباع نشده است. بنابراین حضور تماشاگران محورهای اطراف استادیوم را تحت تاثیر قرار نداده است.

سرهنگ بذرافشان بابیان اینکه یش بینی می کنیم بیش از صد هزار نفر امروز به استادیوم آزادی بیایند گفت: پلیس تا تخلیه کامل تماشاگران از ورزشگاه و محورهای اطراف استادیوم به فعالیت خود ادامه می دهد.

کد مطلب 1408950

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