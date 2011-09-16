به گزارش خبرگزاری مهر، سردار احمد وحیدی وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح که به همراه هیئت دولت به استان اردبیل سفر کرده است در جریان بازدید از پاسگاهها و خطوط مرزی جمهوری اسلامی ایران با جمهوری آذربایجان در جمع فرماندهان مرزبانی استان اردبیل گفت: اشتراکات و پیوندهای عمیق تاریخی، دینی و فرهنگی فرصت ها و ظرفیت های فراوانی را برای توسعه روابط ایران و جمهوری آذربایجان به وجود آورده است.
وی حسن همجواری و امنیت بسیار خوب حاکم بر خطوط مرزی ایران و جمهوری آذربایجان را ناشی از اراده مسئولان دو کشور برای توسعه و تحکیم روابط و هوشیاری و آمادگی مرزبانان دو کشور ذکر کرد.
وزیر دفاع با اشاره به سفر خود به جمهوری آذربایجان، روابط دفاعی ایران با این کشور را خوب و سازنده توصیف کرد و افزود: این روابط در چارچوب تفاهم نامههای منعقد شده رو به گسترش است.
سردار وحیدی در پایان با تاکید بر ارتباط و رایزنی فعال میان مسئولان مرزبانی ایران و جمهوری آذربایجان اظهار امیدواری کرد: با تشریک مساعی مسئولان دو کشور شاهد پیشرفت و توسعه این مناطق و رفاه و آسایش اهالی عزیز آن باشیم.
سردار وحیدی:
ظرفیت های مناسبی برای توسعه روابط ایران و جمهوری آذربایجان وجود دارد
وزیر دفاع با بیان اینکه ظرفیت های بسیار مناسبی برای توسعه روابط ایران و آذربایجان وجود دارد تاکید کرد: اشتراکات و پیوندهای عمیق تاریخی، دینی و فرهنگی، فرصت ها و ظرفیت های فراوانی را برای توسعه روابط دو کشور به وجود آورده است.
به گزارش خبرگزاری مهر، سردار احمد وحیدی وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح که به همراه هیئت دولت به استان اردبیل سفر کرده است در جریان بازدید از پاسگاهها و خطوط مرزی جمهوری اسلامی ایران با جمهوری آذربایجان در جمع فرماندهان مرزبانی استان اردبیل گفت: اشتراکات و پیوندهای عمیق تاریخی، دینی و فرهنگی فرصت ها و ظرفیت های فراوانی را برای توسعه روابط ایران و جمهوری آذربایجان به وجود آورده است.
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