77 هزار اظهار نامه مالیاتی در لرستان جمع آوری شد

روح الله مهربان در حاشیه سمینار یکروزه مالیات بر ارزش افزوده در شهرستان بروجرد به خبرنگار مهر گفت: در استان لرستان 87 درصد از درآمدهای مالیاتی مستقیم و مابقی از طریق مالیات بر ارزش افزوده است.

وی با اشاره به اجرایی شدن قانون مالیات بر ارزش افزوده در کشورهای مختلف دنیا، گفت: امروزه در 150 کشور دنیا این قانون از فقیر ترین تا غنی ترین آنها اجرا می شود که ایران دارای کمترین میزان مالیات بر ارزش افزوده در میان آنها است.

مدیر کل امور مالیاتی استان لرستان افزود: ما با بیش از 220 اتحادیه صنفی بای دریافت مالیات بر ارزش افزوده توافق کرده ایم که از این تعداد بیش از 77 هزار اظهار نامه مالیاتی جمع آوری شده است.

مهربان با بیان اینکه در استان لرستان از قانون مالیات بر ارزش افزوده استقبال خوبی شده است، یادآور شد: یک چهارم اظهار نامه های مالیاتی به صورت الکترونیکی در یافت شده است.