نبودم بر روی نیمکت ابومسلم بدلیل محرومیت بود/ منشوری نیستم!

علی حنطه در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در آخرین دیدار فصل گذشته مقابل گسترش فولاد تبریز، مسائلی پیش آمد که باعث شد تا از زمین مسابقه اخراج شوم و به همین دلیل در اولین مسابقه ابومسلم در لیگ یک نتوانستم بر روی نیمکت این تیم بنشینم.

وی تصریح کرد: این موضوع از قوانین فدراسیون فوتبال است و من نیز نمی توانستم با نظر خودم روی نیمکت ابومسلم حضور داشته باشم وگرنه حتما این کار را می کردم زیرا تیم و بازیکنانم نیاز مبرمی به حضورم داشتند.

سرمربی ابومسلم با بیان اینکه برخی افراد قصد حاشیه سازی برای وی را دارند، گفت: متأسفانه بعضی ها زنده کش و مرده پرست هستند و تا زمانیکه زنده هستی و در این شهر حضور داری هیچکس چشم دیدنت را ندارد اما همین که رفتی، آن موقع سرآمد همه آدمها می شوی.

حنطه ادامه داد: من بارها گفته ام که منشوری نیستم اما مثل اینکه عده ای هنوز هم قصد حاشیه سازی دارند، بر همین اساس از این افراد که البته انگشت شمار هم هستند می خواهم با فدراسیون فوتبال و شخص حاج آقای علیپور تماس بگیرند تا دلشان آرام شود و دیگر نگران وضعیت من نباشند.

وی اظهار داشت: البته جا دارد از همه هواداران و شخصیت هایی که پاک هستند و برای رشد فوتبال خراسان و ابومسلم تلاش می کنند تشکر و قدردانی داشته باشم.