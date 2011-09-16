به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر محمود احمدی نژاد شب گذشته پنجشنبه در اولین جلسه استانی هیئت دولت در دور چهارم سفرهای استانی ‏در استان‎ ‎اردبیل که حدود چهار ساعت و تا نیمه شب به طول انجامید، با ارائه آماری از تعداد‏‎ ‎مصوبات سه سفر گذشته ‏هیات دولت به این استان اظهار داشت: در سفرهای گذشته جمعا 584‏‎ ‎مورد مصوبه برای استان به تصویب رسیده ‏است که از این تعداد 279 مورد به طول کامل‎ ‎اجرایی شده، 190 مورد در حال اجرا است و برای 115 مصوبه اقدامی ‏انجام نشده است که‎ ‎اولویت اصلی دولت در این دوره از سفر آغاز عملیات اجرایی اینگونه مصوبات و تکمیل آن‎ ‎است‎.

رئیس جمهور تصریح کرد: تمام مصوبات و پروژه‌هایی که از سوی دولت به مردم‏‎ ‎وعده داده شده باید اجرایی شود مگر ‏موارد استثنایی و نادر که واقعاً توجیح منطقی‎ ‎نداشته باشد‎.

احمدی نژاد همچنین با اشاره به آغاز چهارمین دوره‎ ‎سفرهای استانی از اردبیل خاطر نشان کرد: استان ‏اردبیل در شکل‌دهی تاریخ امروز ایران‎ ‎نقش کلیدی داشته است و حق این بود که اولین سفر از دور چهارم سفرهای ‏استانی هیات‎ ‎دولت از این استان ‌آغاز شود‎.

رئیس جمهور گفت: اگر امروز ایران متحد و یکپارچه‎ ‎است و در آن حکومت متمرکز قدرتمند حاکم است و اگر وحدت ملی و ‏ملیتی به نام ایران در‎ ‎جغرافیا و تاریخ ثبت شده همه مرهون مجاهدت مردم اردبیل در پایه‌گذاری نهضت صفویه‎ ‎است‎.

احمدی نژاد تصریح کرد: مردم این دیار در طول تاریخ از علاقمندان ائمه اطهار (ع) ‎بوده و به صفت حسینی و ابوالفضلی بودن ‏شهره هستند و در این راه مجاهدت و‎ ‎فداکاری‌های فراوانی در طول تاریخ انجام دادند‎.

رئیس جمهور با اشاره به اینکه‎ ‎علما و اندیشمندان این استان همواره در خدمت اندیشه اسلام ناب قرار داشتند اظهار‎ ‎داشت: بعضی از علمای استان به قدری در فضای فکری اسلامی مؤثر بودند که حتی مسیر را‎ ‎عوض کردند. فصل ‏مشترک علمای استان معنوی بودن و ایفای نقش حقیقی روحانی بودن است‏. ‎مردم اردبیل در دوره معاصر هم علمای بزرگی ‏همچون آیت‌الله مشکینی و آیت‌الله مروج را تقدیم ملت‎ ‎ایران کردند که در خدمت آرمان‌های نظام و اندیشه ولایت قرار ‏داشتند‎.

احمدی‎ ‎نژاد همچنین موضوع انتقال آب از رودخانه ارس به آذربایجان غربی و شرقی را مورد‏‎ ‎اشاره قرار داد و گفت: ‏انتقال آب از این رودخانه بزرگ و وسیع به این معنا نیست که‎ ‎حقآبه در مغان کم می‌شود. ایران هنوز از همه حقآبه ‏خود از این رودخانه استفاده‎ ‎نمی‌کند از این ‌رو دولت با سرمایه‌گذاری‌های وسیع تصمیم دارد که با انتقال آب به‎ ‎مناطقی ‏که با کمبود آب مواجه هستند این مناطق و دست‌ها را نیز آباد کند‎.

در این‎ ‎جلسه مصوبات اجرا نشده سفرهای استانی با تفکیک وزارتخانه‌های مختلف مطرح شد و پس از‏‎ ‎بحث و ‏تبادل‌نظر تقریباً اجرایی شدن تمامی آنها به تصویب رسید‎.

نماینده ولی فقیه‎ ‎در استان نیز در جلسه هیات دولت طی سخنانی این جلسه را بسیار بیادماندنی و ماندگار‏‎ ‎دانست و ‏گفت: اهتمام بسیار ویژه و استثنایی دولت که قطعا در تاریخ کشور بی‌نظیر‎ ‎است و اینکه دولتمردان با نهایت دقت امور استان ‏را بررسی کردند، جای تشکر و قدردانی‎ ‎دارد‎.

وی خاطر نشان کرد: مردم قدرشناس استان اردبیل الطاف بی‌نظیر دولت را هرگز‎ ‎فراموش نخواهند کرد‎.‎