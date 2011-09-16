به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر محمود احمدی نژاد شب گذشته پنجشنبه در اولین جلسه استانی هیئت دولت در دور چهارم سفرهای استانی در استان اردبیل که حدود چهار ساعت و تا نیمه شب به طول انجامید، با ارائه آماری از تعداد مصوبات سه سفر گذشته هیات دولت به این استان اظهار داشت: در سفرهای گذشته جمعا 584 مورد مصوبه برای استان به تصویب رسیده است که از این تعداد 279 مورد به طول کامل اجرایی شده، 190 مورد در حال اجرا است و برای 115 مصوبه اقدامی انجام نشده است که اولویت اصلی دولت در این دوره از سفر آغاز عملیات اجرایی اینگونه مصوبات و تکمیل آن است.
رئیس جمهور تصریح کرد: تمام مصوبات و پروژههایی که از سوی دولت به مردم وعده داده شده باید اجرایی شود مگر موارد استثنایی و نادر که واقعاً توجیح منطقی نداشته باشد.
احمدی نژاد همچنین با اشاره به آغاز چهارمین دوره سفرهای استانی از اردبیل خاطر نشان کرد: استان اردبیل در شکلدهی تاریخ امروز ایران نقش کلیدی داشته است و حق این بود که اولین سفر از دور چهارم سفرهای استانی هیات دولت از این استان آغاز شود.
رئیس جمهور گفت: اگر امروز ایران متحد و یکپارچه است و در آن حکومت متمرکز قدرتمند حاکم است و اگر وحدت ملی و ملیتی به نام ایران در جغرافیا و تاریخ ثبت شده همه مرهون مجاهدت مردم اردبیل در پایهگذاری نهضت صفویه است.
احمدی نژاد تصریح کرد: مردم این دیار در طول تاریخ از علاقمندان ائمه اطهار (ع) بوده و به صفت حسینی و ابوالفضلی بودن شهره هستند و در این راه مجاهدت و فداکاریهای فراوانی در طول تاریخ انجام دادند.
رئیس جمهور با اشاره به اینکه علما و اندیشمندان این استان همواره در خدمت اندیشه اسلام ناب قرار داشتند اظهار داشت: بعضی از علمای استان به قدری در فضای فکری اسلامی مؤثر بودند که حتی مسیر را عوض کردند. فصل مشترک علمای استان معنوی بودن و ایفای نقش حقیقی روحانی بودن است. مردم اردبیل در دوره معاصر هم علمای بزرگی همچون آیتالله مشکینی و آیتالله مروج را تقدیم ملت ایران کردند که در خدمت آرمانهای نظام و اندیشه ولایت قرار داشتند.
احمدی نژاد همچنین موضوع انتقال آب از رودخانه ارس به آذربایجان غربی و شرقی را مورد اشاره قرار داد و گفت: انتقال آب از این رودخانه بزرگ و وسیع به این معنا نیست که حقآبه در مغان کم میشود. ایران هنوز از همه حقآبه خود از این رودخانه استفاده نمیکند از این رو دولت با سرمایهگذاریهای وسیع تصمیم دارد که با انتقال آب به مناطقی که با کمبود آب مواجه هستند این مناطق و دستها را نیز آباد کند.
در این جلسه مصوبات اجرا نشده سفرهای استانی با تفکیک وزارتخانههای مختلف مطرح شد و پس از بحث و تبادلنظر تقریباً اجرایی شدن تمامی آنها به تصویب رسید.
نماینده ولی فقیه در استان نیز در جلسه هیات دولت طی سخنانی این جلسه را بسیار بیادماندنی و ماندگار دانست و گفت: اهتمام بسیار ویژه و استثنایی دولت که قطعا در تاریخ کشور بینظیر است و اینکه دولتمردان با نهایت دقت امور استان را بررسی کردند، جای تشکر و قدردانی دارد.
وی خاطر نشان کرد: مردم قدرشناس استان اردبیل الطاف بینظیر دولت را هرگز فراموش نخواهند کرد.
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