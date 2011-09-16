زمان تشکیل جلسه هیئت امنای دانشگاه آزاد/ ماموریت جلسه؛ تعیین رئیس

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا مخبر دزفولی امروز جمعه 25 شهریورماه در حاشیه برگزاری ششمین گردهمایی اعضای هیئت علمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر، در جمع خبرنگاران از جدیدترین زمان تشکیل جلسه هیئت امنای دانشگاه آزاد خبر داد و گفت: ترکیب کامل هیئت امنای دانشگاه آزاد تکمیل و چون وزیر علوم مسئول دعوت از هیئت امنای دانشگاه آزاد شده است تا دو سه هفته آینده، جلسه جدید هیئت امنای این دانشگاه تشکیل می شود.

وی در پاسخ به سئوال دیگری درباره احتمال ریاست فرهاد رهبر - رئیس دانشگاه تهران بر دانشگاه آزاد اسلامی، گفت: من این خبر را نشنیدم و شما رسانه ها شنیدید، وقتی هیئت امنا جلسه را برگزار کرد آن وقت فرد پیشنهادی به شورای عالی انقلاب فرهنگی برای تصویب اعلام می شود.

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی تاکید کرد: به طور قطع رئیس جدید دانشگاه آزاد اسلامی در همین جلسه هیئت امنا مشخص خواهد شد، زیرا ماموریت اصلی تشکیل این جلسه تعیین رئیس دانشگاه آزاد است.

به گزارش مهر، شورای عالی انقلاب فرهنگی در جلسه سه شنبه 23 فروردین ماه 90 از میان 22 عضو هیئت علمی پیشنهادی اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی اقدام به انتخاب 3 نفر از آنها برای عضویت در ترکیب جدید هیئت امنای دانشگاه آزاد اسلامی کرد. فرهاد دانشجو، بهمن یزدی صمدی و فریدون عزیزی بر اساس نتیجه انتخابات برگزار شده در صحن شورای عالی انقلاب فرهنگی در ترکیب جدید هیئت امنای دانشگاه آزاد اسلامی جای گرفتند.

همچنین براساس ماده 10 اساسنامه جدید دانشگاه آزاد اسلامی اعضای هیئت امناء عبارتند از 3 نفر از اعضای هیئت علمی تمام وقت دانشگاه‌ها در مرتبه دانشیاری و یا بالاتر به پیشنهاد و تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی، 3 نفر از اعضای هیئت مؤسس که حتماً یک نفر از آنها روحانی باشد، وزرای علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و یا نمایندگان آنها، رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها یا معاون وی، رئیس دانشگاه (دبیر هیئت امناء).

به گزارش مهر، همچنین بر اساس آخرین جلسه و مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی کامران دانشجو وزیر علوم، تحقیقات و فناوری مامور شد تا جلسه هیئت امنای دانشگاه آزاد را تشکیل دهد. در این جلسه، پیرو مباحث گذشته پیرامون دانشگاه آزاد اسلامی، اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی مقرر کردند که وزیر علوم، تحقیقات و فناوری با تشکیل جلسه هیئت امنای این دانشگاه، رئیس پیشنهادی دانشگاه آزاد را به شورای عالی انقلاب فرهنگی معرفی کند.