به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سید عمار حکیم صبح جمعه در دیدار با آیت‌الله العظمی سید عبدالکریم موسوی اردبیلی با بیان اینکه منافقین در عراق محدود شدند، اظهار داشت: منافقین باید تا پایان سال میلادی عراق را ترک کنند.



وی با اشاره به مواضع جمهوری اسلامی در قبال منافقین گفت: جمهوری اسلامی نام 100 نفر از منافقین را اعلام کرده که اگر به کشور ایران برگردند باید محاکمه شوند.



رئیس مجلس اعلای عراق تاکید کرد: از ابتدای سرنگونی رژیم بعث فعالیت‌های جدیدی در عراق با محوریت تفکر اهل بیت(ع) شروع شد ولی دشمنان دوست دارند عراق را با معادلات قدیم ببینند و بنابراین مرتباً برای این کشور ایجاد مزاحمت می‌کنند.



حکیم با اشاره به شکل‌گیری مشارکت عمومی در عراق و تشکیل دولت در این کشور گفت: با وجود همه فشارهایی که علیه عراق بود، خوشبختانه مشارکت عمومی حاصل شد و ما این مرحله را به خوبی سپری کردیم.



تامین امنیت عراق با نیروهای بومی



وی گفت: در حال حاضر بسیاری از مشکلات عراق به ویژه مسائل امنیتی برطرف شده و نیروهای امنیتی عراق مجهزتر شدند و به خوبی تروریست‌ها را شناسایی می‌کنند و تلفات ناشی از ترور هم کمتر شده است.



رئیس مجلس اعلای عراق روند ارائه خدمات رفاهی به مردم این کشور را رو به رشد توصیف کرد و گفت: البته ضعف مدیریت و عدم انسجام لازم مشکلاتی را در این مسیر ایجاد کرده است و ما امیدواریم این مشکلات برطرف شود.



حکیم تاکید کرد: اگر تفاهم سیاسی ایجاد شود، می‌توان در بحث‌های امنیتی و رفاهی و بازگشت عراق به جایگاه بین‌المللی آن موثر واقع شد،‌ از این رو برای مشارکت وسیع در مباحث سیاسی اهتمام شد که در تشکیل دولت از طیف‌ها و گروه‌های مختلفی استفاده شود.



وی ادامه داد: الان تلاش داریم حالتی از توافق و تفاهم بین نیروهای مختلف را ایجاد کنیم که به وحدت رویه در امور داخلی و خارجی برسیم.



نقش عراق در نهضت‌های مردمی



وی با اشاره به تحولات منطقه و تلاش دشمنان برای ضربه‌زدن به وحدت گروه‌های مختلف در عراق گفت: با وقوع این تحولات، بعضی از کشورهایی که نسبت به عراق حساس بودند فشار وارد کردند که وحدت گروه‌های مختلف در این کشور را از بین ببرند و البته انتظار می‌رود که عراق جایگاه خوبی در منطقه داشته باشد.



حکیم تصریح کرد: این انتظار می‌رود که پیروان اهل بیت در عراق بتوانند جایگاه خوبی داشته باشند و مکتب اهل بیت را ترویج کنند.



رئیس مجلس اعلای عراق با اشاره به فعالیت بیش از 20 شبکه ماهواره‌ای در عراق برای ترویج مکتب اهل بیت(ع) گفت: تلاش می‌شود مسائل مختلف شیعیان به صورت مناسب با شرایط جهان عرب ترویج شود.



وی ادامه داد: عراق در پیگیری مسائل کشور بحرین و برخی کشورهای اسلامی نقش داشته و در زمینه روند استقرار سوریه نیز تلاش‌هایی انجام شده است.



حکیم گفت: تصور ما این است که با این تلاش‌ها و همراهی گروه‌های مختلف سیاسی بتوانیم چارچوب سیاسی را وضع کنیم و مشکلات عراق را برطرف کنیم.



تلاش برای تسهیل در سفر ایرانی‌ها به عراق



وی با اشاره به وجود مشترکات فراوان بین مردم عراق و ایران بیان داشت: همیشه فعالیت‌هایی انجام می‌شود که حساسیت‌های موجود بین این دو کشور کاهش یابد و ارتباطات بیشتر شود.



حکیم گفت: در تلاش هستیم که ورود زائران ایرانی به عراق بهتر شود چراکه معتقدیم این مسئله از نظر بعد اقتصادی برای عراق حائز اهمیت است.



رئیس مجلس اعلای عراق خطرات فرهنگی را گسترده دانست و تاکید کرد: بیش از 700 شبکه ماهواره‌ای به زبان عربی در حال ترویج فرهنگ‌های منحط هستند تا بتوانند فرهنگ اصیل مردم عراق را تغییر دهند.



وی بافت عشایری مردم عراق را از امتیازات این کشور برشمرد و تصریح کرد: در زمینه حفظ و گسترش شعائر اسلامی و حسینی تلاش‌هایی صورت گرفته که امیدواریم نتیجه بخش باشد.