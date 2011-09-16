رعایت طرح "سال ایمن" به تمام ادارات استان اصفهان ابلاغ می شود

به گزارش خبرنگار مهر، منصور شیشه فروش، صبح جمعه در همایش تصادفات رانندگی، چالشها و راهکارهای مقابله با آن، رفع نقاط پرحادثه در راهها و عملیات جادهای را از جمله موارد مورد توجه ستاد حوادث غیر مترقبه استان دانست و اظهارداشت: رفع خطر در گردنههای پر حادثه استان در دستور کار قرار گرفته است.
وی توسعه بزرگراهها، تهیه فیلمهای آموزشی و نشان دادن صحنههای تصادف را برای مردم موثر دانست و گفت: از مهر سال جاری این اقدام اجرایی میشود.
مدیرکل مدیریت بحران استان اصفهان با اشاره به اینکه حوادث انسان ساز قابل پیشبینی نیست و باید پیشگیری شود، تصریح کرد: با وجود اینکه حوادث هوایی کمتر و آمار تصادفات رانندگی و عدم ایمنی جادهها در کشور زیادتر است اما آمار تلفات هوایی و پرداختن به آن بیشتر از تلفات جادهای به چشم میخورد.
وی در ادامه از بازخورد مثبت این همایش خبر داد و گفت: به زودی در تمامی شهرستانها چنین همایشی با همین عنوان برای شناسایی معضلات راهها و جادهها برگزار میشود.
شیشه فروش همچنین از اجرای مانوری در 23 مهر ماه برای آمادگی در حوادث غیر مترقبه خبر داد و افزود: سالانه در اصفهان هزاران نفر در جادهها توسط تصادف جان خود را از دست میدهند که این رقم تکان دهندهای است.
وی با اشاره به اینکه روز ملی کاهش حوادث در 20 مهر و همایشی همزمان با آغاز مدارس برگزار میشود، افزود: نمایندگان 168 کشور جهان در این زمینه دور هم جمع شدند که موضوعی را به عنوان موضع جهانی مطرح و از سال1990 تا سال 1999 میلادی را سال کاهش اثر بلایای طبیعی نامگذاری کردند.
مدیرکل مدیریت بحران استان اصفهان به بحث حوادث جادهای در استان اشاره کرد و افزود: یک سال ایمن در جادهها از اول مهرماه اجرایی و رعایت سال ایمنی در جاده به تمامی ادارهها ابلاغ و رانندگان آن موظف به رعایت نکات ایمنی هستند.
وی با بیان اینکه فرهنگسازی رسانهای در این زمینه نقش موثری دارد، ادامه داد: سالانه 12 میلیارد تومان برای نقاط پرحادثه استان اصفهان هزینه میشود.
شیشه فروش ادامه داد: از نظر بهبود قوانین و خدمات کمی و کیفی رفاهی در جادهها و نیز زیرساختهای ایمنی در پنج سال گذشته اقدامات خوبی در استان صورت گرفته است.
وی به افزایش زیر ساختها، خدمات ایمنی، نصب علائم، تابلوهای هوشمند و اطلاعرسانی به رانندگان اشاره کرد و بیان داشت: گشت نامحسوس در جادههای استان برای کاهش سرعت منجر به تصادف، بسیار تاثیر گذار بوده است.
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