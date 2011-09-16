به گزارش مهر، همزمان با اجرای قانون هدفمندی یارانه ها (28 آذر 1389) محل سکونت مشترکان از نظر آب و هوایی به پنج اقلیم (سرد یک، دو، سه، معتدل و گرمسیری) تقسیم بندی شد و 12 دامنه جدید مصرف گاز هم در این بخش مطابق با نوع اقلیم تعریف و اجرایی شد.



بر اساس با فرمول جدید قیمت گذاری گاز خانگی، 12 ماهه سال به دو بخش هفت ماهه و پنج ماهه پایانی سال تقسیم بندی شد که الگوهای مصرف این حامل انرژی در هر یک از این دو دوره زمانی تفاوت‌هایی با یکدیگر دارند.



با توجه به اجرای سیاست شهرستانی – منطقه ای در محاسبه گازبهای مشترکان بخش خانگی، متوسط مصرف گاز طبیعی در 363 شهر ایران مطابق با پنج اقلیم آب و هوایی تعیین شد که مطابق با این الگو شهرهای سردسیر مجاز به مصرف گاز بیشتری نسبت به شهرهای گرمسیری شدند.

پیگیری خبرنگار مهر از شرکت ملی گاز ایران نشان می دهد برای زمستان سالجاری در اقلیم‌های پنج گانه محاسبه گازبهای مشترکان خانگی هیچ گونه تغییری اعمال نمی شود.

یک مقام مسئول در شرکت ملی گاز ایران امروز در گفتگو با مهر با تکذیب احتمال تغییرات جدید در تعداد اقلیم محاسبه گازبهای مشترکان خانگی برای زمستان سالجاری، گفت: امسال هیچ گونه تغییری در کاهش و یا افزایش تعداد اقلیم‌ها اعمال نمی شود.

از سوی دیگر، به منظور بررسی مجدد وضعیت اقلیم مشترکان در شهرهای مختلف کشور قراردادی بین شرکت ملی گاز ایران و سازمان هواشناسی امضا شده است که هدف از امضای این قرارداد بازنگری مجدد در وضعیت اقلیم تعداد محدودی از شهرها بوده است.



مجتبی شیخ بهایی هم پیشتر در واکنش به اظهار نظر برخی از مسئولان سازمان هواشناسی مبنی بر " موافقت شرکت گاز با تقسیم کشور به 10 تا 15 اقلیم برای تعیین قیمت گاز زمستان" به مهر گفته بود: این موضوع را تکذیب می کنیم و تاکنون شرکت ملی گاز ایران با چنین طرحی برای محاسبه گازبهای مشترکان خانگی موافقت نکرده است.

مدیر گازرسانی شرکت ملی گاز ایران با اعلام اینکه برای محاسبه گازبهای مشترکان خانگی قطعا تعداد حداکثر پنج اقلیم در نظر گرفته خواهد شد، تصریح کرده بود: افزایش تقسیم آب و هوایی کشور به 10 تا 15 اقلیم صحت ندارد.



به گفته این عضو هیئت مدیره شرکت ملی گاز، این امکان وجود دارد که برای دقت بیشتر در تعیین اقلیم های هواشناسی 10 تا 15 اقیلم تعریف شود اما قطعا این اقلیم ها در شرکت ملی گاز برای محاسبه گازبهای مشترکان حداکثر به پنج اقلیم کاهش پیدا می کند.