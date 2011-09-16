به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی غضنفری در نشست مشترک دولت با بخش خصوصی در اتاق بازرگانی اردبیل گفت: تمام تلاش دولت حل سریع مسائل بخش خصوصی است، زیرا ازاین طریق می توان کمک بسیاری به ارتقای سطح تولید و افزایش صادرات کرد .

از نظر وزیر صنعت، معدن و تجارت نخستین جلسه مشترک اتاق بازرگانی با بخش خصوصی که کلید آن در اردبیل زده شد ، نقش مهمی در ایجاد نشاط ، امید و انجام سرمایه گذاری مجدد توسط بخش خصوصی خواهد داشت.

وی با ابراز امیداوری مبنی براینکه با همکاری نزدیک وزارتخانه های مرتبط جلسات بعدی نیز در سفرهای استانی دور چهارم برگزار شود ، گفت: از این طریق می توان با سرعت بیشتر به رفع مسائل بخش خصوصی اقدام کرد.

غضنفری دراین نشست با اعلام آمادگی این وزارتخانه برای واگذاری فعالیت های مربوط به سازمان های توسعه ای به بخش خصوصی گفت : درصورت نیاز بخش خصوصی به منابع مالی ارزی برای اجرای پروژه ها آن را از طریق صندوق توسعه ملی تامین کرده و دراختیار آنها قرار می دهیم.

وی تاکید کرد : وزارت صنعت، معدن و تجارت آماده است تا هرنوع پروژه اکتشاف، استخراج و فرآوری معدن و سایر حوزه های قابل واگذاری را به بخش خصوصی واگذار کند و نهایت همکاری خود را برای ورود بخش خصوصی به این حوزه ها مصروف می کند.

وزیر صنعت ، معدن و تجارت با بیان اینکه تجربه نشان داده که دولت تاجر و تولید کننده خوبی نیست ، افزود: بخش خصوصی بسیار موفق تر از دولت عمل خواهد کرد.

استمهال و بخشودگی جرایم تولید کنندگان از سوی بانک مرکزی



وی همچنین در حاشیه این نشست در خصوص مسائل مطرح شده در این جلسه که بیش از سه ساعت به طول انجامید ، با بیان اینکه بیش از 50 درصد موضوعات مطرح شده از سوی فعالان اقتصادی مربوط به تسهیلات ، استمهال بدهی ها و بخشش جرایم معوقه بوده ، اظهار داشت : چگونگی انتقال درآمدهای ارزی صادرکنندگان نیز بخش دیگری از مسائل مطرح شده دراین نشست بود.

غضنفری با قدردانی از رئیس کل بانک مرکزی و معاونان وزرا برای حضور دراین نشست گفت : مجموع آنچه گذشت کمک بسیاری به تسهیل امور فعالان اقتصادی به ویژه درمورد مسائل بانکی کرد ، غالب فعالان اقتصادی درجلسه پرسش های متعددی دراین خصوص داشتند که به آنها پاسخ داده شد.

وزیر صنعت ، معدن و تجارت با اشاره به حضور مدیران عامل بانک های استان اردبیل دراین نشست مشترک عنوان کرد: مدیران منطقه ای بانک ها باید دستورالعمل کل بانک مرکزی برای بخشش جرایم ، تقسیط بدهی وام های معوقه تولیدی را هر چه زودتر اجرا کنند و از سویی با فراهم کردن امکان ورود درآمدهای ارزی خارج به داخل کشور زمینه بهبود فضای کسب وکار فراهم کنند.

وی همچنین گفت که بخش دیگری از مسائل مطرح شده از سوی تولید کنندگان و صادرکنندگان به مسائل مالیاتی اختصاص یافت که دراین خصوص معاون وزیر امور اقتصادی ودارایی و رییس سازمان امورمالیاتی پاسخ های لازم را به بخش خصوصی ارایه کرد.

غضنفری موضوع حذف مالیات شهرک های صنعتی در شعاع 30کیلومتر شهرها را یکی از خواسته های تولیدکنندگان دراین جلسه بیان کرد و گفت : مقرر شد وزارتخانه های امور اقتصادی ودارایی و صنعت ، معدن و تجارت در قالب لایحه ای پیشنهاد اصلاح تبصره مورد نظر دراین قانون را ارایه کنند.

وزیر صنعت ، معدن و تجارت همچنین با تاکید براینکه برنامه پنجم توسعه بر معافیت مالیاتی صادر کنندگان تصریح دارد ،گفت : فعالان بخش خصوصی دراین باره مشکلی نخواهند داشت .

پرداخت معوقات جوایز صادراتی

وزیر صنعت ، معدن و تجارت پرداخت معوقات جوایز صادراتی را جمله خواسته های بازرگانان حاضر دراین جلسه مشترک عنوان کرد و افزود: با توجه به مصوبه دولت مبنی بر اجازه فروش 2 هزار و 500 میلیارد تومان از اموال و دارایی های وزارت صنعت ، معدن و تجارت مقرر شد تا مطالبات جوایز صادراتی از این طریق تامین شود.

غضنفری درباره پیشنهاد وزارت صنعت ، معدن و تجارت به بخش خصوصی در باره نحوه پرداخت جوایز صادراتی نیزگفت : در صورتی که اتاق بازرگانی حاضر به دریافت کل مطالبات جوایز صادراتی اعضای خود باشد می توان آن را از محل اموال تامین کرد و پس از آن میان صادرکنندگان تقسیم شود.

به گفته وی از این طریق هرچه سریعتر صادرکنندگان به مطالبات خود در زمینه جوایز صادراتی دست خواهند یافت .

از نظر وی ، در صورتی که اتاق بازرگانی اردبیل در این امر پیشقدم باشد می تواند با دریافت سهام پیشنهادی نخستین استانی باشد که مطالبات جوایز صادراتی را از دولت دریافت کرده باشد.

مطالبات بخش خصوصی و اوراق سر رسید دار



غضنفری به بررسی موضوع مطالبات بخش خصوصی و اوراق سررسید دار اشاره کرد و گفت: شورای گفت وگو دولت و بخش خصوصی در نظر دارد تا با پیشنهاد مصوبه ای این امکان را فراهم کند تا مطالبات بخش خصوصی به صورت اوراق سررسید دار تبدیل به وجوه شود و براین اساس هر گونه مطالبه از سیستم بانکی می تواند به عنوان وثیقه محسوب شود.