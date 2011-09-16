اوج عملیات عمرانی در قم از آغاز دولت نهم بوده است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد حسین موسی پور شامگاه پنجشنبه در هشتمین گردهمایی بزرگ دانشجویان قمی سراسر کشور با موضوع دانشجو، شهر، بالندگی که در سالن بعثت سازمان جوانان استان قم برگزار شد، با بیان اینکه بسیاری از طرحهای قم جهش خوبی داشته است، اظهار داشت: با توجه به اینکه شهر مقدس در کنار پایتخت کشور و در قلب کشور قرار دارد اما در سالیان قبل از انقلاب در قالب یک سیاست از پیشرفت و آبادانی آن جلوگیری میکردند.
استاندار قم ادامه داد: در زمان قبل از پیروزی انقلاب اسلامی اگر ساخت و ساز و آبادانی نیز در قم صورت گرفته است توسط مراجع و مردم بوده است، بعد از انقلاب نیز قم پیشرفت نکرد تا زمانی که قم استان شد و آغاز توجه به قم از همین جا شروع شد.
وی با بیان اینکه اوج عملیات عمرانی و آبادانی در استان قم از آغاز دولت نهم بوده است، اضافه کرد: در این دولت ارائه خدمات، امکانات و رشد و توسعه عمرانی استان شتاب بیشتری گرفت که حجم تخصیص اعتبارات به استان قم در دولت نهم که 600 میلیارد تومان بود بیانگر این موضوع است.
حجت الاسلام موسی پور ابراز داشت: در حال حاضر نام قم با انقلاب اسلامی، بیداری اسلامی و ارزشهای اسلامی گره خورده است و این جایگاه باید همواره متناسب با نام قم باشد.
وی با اشاره به اینکه امروز قم یک حرکت جدی را در جهت توسعه عمران و آبادانی شروع کرده است، افزود: در گذشته بسیاری از پروژهها و طرحها به دلیل نبود اعتبار، سوء مدیریت و عدم هماهنگی متوقف بود که جاده قم - نیزار نمونه آن است که 15 سال عملیات احداث آن متوقف شده بود.
استادار قم با بیان اینکه در پروژه حرم تا جمکران دو میلیون متر مربع تملک صورت گرفته است ادامه داد: بعد از کلنگ زنی این پروژه به دلیل ناشیگری برخی که سبب افزایش قیمت زمینهای اطراف طرح شد، مشکلات فراوانی را ایجاد کرد و عدهای میگفتند مشکلات این پروژه قابل حل نیست اما امروزه با جدیت فراوان تلاش میشود این طرح مهم ملی هر چه سریعتر در اختیار مردم قرار گیرد.
قم - خبرگزاری مهر: استاندار قم عمران و آبادانی قم را یک وظیفه، هدف مقدس و عبادت عنوان کرد و گفت: اوج عملیات عمرانی و آبادانی در استان قم از آغاز دولت نهم بوده است.
به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد حسین موسی پور شامگاه پنجشنبه در هشتمین گردهمایی بزرگ دانشجویان قمی سراسر کشور با موضوع دانشجو، شهر، بالندگی که در سالن بعثت سازمان جوانان استان قم برگزار شد، با بیان اینکه بسیاری از طرحهای قم جهش خوبی داشته است، اظهار داشت: با توجه به اینکه شهر مقدس در کنار پایتخت کشور و در قلب کشور قرار دارد اما در سالیان قبل از انقلاب در قالب یک سیاست از پیشرفت و آبادانی آن جلوگیری میکردند.
نظر شما