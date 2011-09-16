551 تصادف طی 15 روز گذشته در کشور رخ داده است

به گزارش خبرنگار مهر، علی لطفیزاده صبح جمعه در همایش تصادفات رانندگی، چالشها و راهکارها با اشاره به اینکه در بسیاری از راههای جادهای کشور نارساییهایی وجود دارد، افزود: هر چند راهها شرایط ایدهآلی را ندارند اما مردم اصفهان ثابت کردند، اگر کاری را بر دوش به صورت تکلیفی بگذارند، به بهترین نحو انجام میدهند.
وی با اشاره به ترجمه این آیه شریفه قرآن که ما سرنوشت قومی را تغییر نمیدهیم مگر اینکه آن قوم خودش بخواهد، اظهار داشت: کاهش تلفات جادهای به نوعی تعبیری از این آیه است که در راستای این تغییر سرنوشت مرگ با تصادف، میطلبد که با همت مردمی و نیز همکاری همه دستگاههای اجرایی با یکدیگر در جهت کاهش و پیشگیری تلفات جادهای همه افراد و مسئولان همجهت باشند.
معاون برنامهریزی و اقتصاد حمل و نقل وزارت راه و شهرسازی با اشاره به قانون برنامه پنجم توسعه ادامه داد: بر اساس این برنامه هر سال باید 10 درصد از خطرات جادهای کاهش پیدا کند.
وی با بیان اینکه این امر در کمیسیون راه کشور مطرح شده است، افزود: جلسات این کمیسیون با ادغام دو وزارتخانه راه و ترابری و شهر سازی به تأخیر افتاد که به زودی مسائل مطرح شده در این کمیسیون از سر گرفته و فعال میشود.
لطفی زاده تاکید کرد: باید نقاط قوت و ضعف، نقش و تأثیرگذاری راهها و دستگاههای مؤثرتر در این امر شناسایی شوند و برای رفع مشکل در نقاط پر حادثه نیرو بسیج شود.
وی با اشاره به آغاز موج دوم سفرهای تابستانی پس از پایان یافتن ماه مبارک رمضان اضافه کرد: در طی این مدت کوتاه 551 نفر در کشور سر صحنه جان خود را از دست دادهاند که استان اصفهان با 50 نفر کشته، بیشترین آمار فوتی سر صحنه تصادف را در بین استانهای کشور داشته است.
معاون برنامهریزی و اقتصاد حمل و نقل وزارت راه و شهرسازی ضمن ابراز تأسف از اینکه وضعیت تصادفات در راههای اصلی به جادههای فرعی و روستایی منتقل میشود، بیان داشت: متولی امنیت راههای فرعی و روستایی از طریق پلیس راهور وضعیت مشخصی ندارد و دهیاریها در رفع مشکل نقش موثری باید ایفا کنند.
وی از استاندار اصفهان در خواست کرد ضمن به دست گرفتن مدیریت کمیسیون ایمنی استان با همکار سایر مسئولان مربوطه در این چند روز باقی مانده تابستان در کاهش تلفات جادهای استان تمام تلاش خود را انجام دهند.
لطفی زاده با تاکید به اینکه باید با دلسوزی تمام و با همان حال و هوای جهادگری همانند دوران دفاع مقدس در اصفهان کارها را پیش بریم، بیان داشت: در سالی که سال جهاد اقتصادی از سوی رهبر معظم انقلاب اعلام شده است، برای کاهش حوادث ترافیکی، از مسئولان اصفهان انتظار میرود هماهنگیهای لازم را به بیشترین میزان برسانند.
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