فدراسیون فوتبال قطر به طور رسمی از تیم سپاهان شکایت کرد

به گزارش خبرنگار مهر، پس از آنکه کادر فنی تیم سپاهان از رحمان احمدی دو اخطاره استفاده کردند مسئولان تیم السد قطر که از این موضوع مطلع شده بودند از فرصت دو ساعته ای که قانون AFC تعیین کرده بود استفاده کرده و شکایت رسمی خود را به ناظر بوتانی این بازی دادند.

طبق قوانین کنفدراسیون فوتبال آسیا پس از پایان این بازی فدراسیون فوتبال قطر 48 ساعت وقت داشت تا به طور رسمی شکایت خود را به کنفدراسیون فوتبال آسیا ارسال کند و این فدراسیون هم روز گذشته شکایت خود را از تیم سپاهان به طور رسمی به AFC فرستاد.

به نظر می رسد که مسئولان تیم فوتبال السد قطر در جریان و یا پس از بازی متوجه دو اخطاره بودن بازیکن تیم سپاهان شدند چون شکایت خود را به صورت دست نویس به ناظر بوتانی بازی دادند در حالی که در گذشته، پس از بازی تیمهای فوتبال الهلال عربستان و سپاهان مسئولان تیم الهلال اعتراض کتبی خود را در خصوص بطری های آبی که در اختیارشان قرار گرفته بود از قبل آماده کرده و به طور تایپ شده به ناظر AFC در آن بازی دادند.

با توجه به قوانین کنفدراسیون فوتبال آسیا ناظر بوتانی هیچگونه مسئولیتی در قبال معرفی بازیکن محروم به سپاهان نداشته و مسئولان خود این تیم باید در خصوص بازیکن محرومشان استعلام می گرفتند.

در حال حاضر باید منتظر نامه AFC به فدراسیون فوتبال ایران بود که در آن نامه از باشگاه سپاهان می خواهند دلایل و مستندات خود را مبنی بر استفاده از بازیکن دو اخطاره، به کمیته انضباطی کنفدراسیون فوتبال آسیا ارسال کنند تا این کنفدراسیون در این خصوص تصمیم گیری کند. البته تعطیلی کنفدراسیون فوتبال آسیا در روزهای جمعه، شنبه و یکشنبه باعث خواهد شد تا این نامه زودتر از دوشنبه به دست فدراسیون فوتبال ایران نرسد.

با توجه به ابهام و روشن نبودن قوانین AFC برای بازیکنانی که در طی یک فصل از رقابتهای لیگ قهرمانان آسیا از یک تیم به تیم دیگر می روند و این مشکل تنها مخصوص باشگاههای غرب آسیاست، باید دید کمیته انضباطی این کنفدراسیون درباره این موضوع چه تصمیمی می گیرد.

"لازاروس" یکی از اعضای کمیته انضباطی کنفدراسیون فوتبال آسیا در این خصوص اظهار نظر کرده است که قوانین AFC در این مورد، محرومیت را متوجه بازیکن دانسته و این محرومیت به باشگاه جدید بازیکن مربوط نمی شود.

دیدار تیمهای فوتبال سپاهان و السد قطر از مرحله یک چهارم نهایی لیگ قهرمانان آسیا ساعت 19:30 چهارشنبه در ورزشگاه فولاد شهر برگزار شد و با برتری یک بر صفرتیم فوتبال سپاهان به پایان رسید.