اشتغالزایی 3000 نفری در بخش کشاورزی آذربایجان شرقی

به گزارش خبرگزاری مهر، مهندس اکبر فتحی در دیدار هیئت رئیسه سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان شرقی با استاندار آذربایجان شرقی خواستار برنامه‌ریزی و حمایت بیشتر از نظام مهندسی شده و افزود: در حال حاضر 90 شرکت خدماتی و 56 واحد کلینیک گیاه‌پزشکی با حضور یک‌هزار و 200نفر تحصیلکرده در استان فعال است.

وی ساماندهی اشتغال کشاورزان و فارغ‌التحصیلان، حمایت از کشاورزان و نظارت بر تعرفه‌ها از خدمات نظام مهندسی کشاورزی استان دانست و افزود: در قانون ارتقای بهره‌وری تکالیف بیشتری بر عهده این نظام مهندسی گذاشته شده اما در مسیر اجرای تکالیف و وظایف نیازمند همراهی بیشتر مسئولان اجرایی هستیم.

رئیس نظام مهندسی و کشاورزی آذربایجان‌شرقی با اشاره به بلاتکلیف بودن اراضی ملی پایاب سدها گفت: اگر بتوانیم این اراضی را به فارغ‌التحصیلان کشاورزی واگذار کنیم شاهد تحول در اشتغال فارغ‌التحصیلان کشاورزی خواهیم بود.

وی با بیان اینکه اعضای نظام مهندسی کشاورزی هر چند نسبت به سایر نظام مهندسی‌ها جوان است اما فعالیت‌های خود را توسعه داده است برعملیاتی شدن قانون بهره‌وری و تکالیف قانون برنامه‌ پنجم تاکید کرد و افزود: اشتغالزایی برای تعداد بیشتری از فارغ‌التحصیلان کشاورزی در صورت فراهم شدن زیرساخت‌ها مهیا می‌شود.

مهندس فتحی با اشاره به وظایف دستگاه‌های مختلف در زمینه احیای دریاچه ارمیه گفت: این سازمان نیز آماده ارائه خدمات و انجام وظایف خود در این زمینه است.

ضرورت ورود علمی نظام مهندسی کشاورزی در عرصه کشاورزی

رئیس سازمان جهادکشاورزی آذربایجان شرقی نیز در این دیدار گفت: با ورود علمی سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی به عرصه کشاورزی، بسیاری از مشکلات این بخش مرتفع خواهد شد.

مسعود محمدیان گفت: بخش کشاورزی یک بخش فرابخشی است و تمام افراد روزانه با این بخش به صورت مستقیم وغیر مستقیم سر و کار دارند بنابراین توجه به دانش در این بخش ضروری است.

وی با بیان اینکه در حال حاضر سازمان مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان بالغ بر 12 هزار عضو حقیقی در مقاطع لیسانس، فوق لیسانس و دکترا در عضویت خود دارد ادامه داد: اعضای حقوقی تشکل‌ها و شرکت‌های وابسته در بخش کشاورزی استان نیز می توانند در ارایه خدمات فنی و مهندسی به بخش کشاورزی مفید واقع گردند.

محمدیان با اشاره به اینکه سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی از سازمان های غیر دولتی است که به موجب قانون تشکیل شده است ادامه داد: تلاش در جهت تحقق بخشیدن به اهداف عالی نظام جمهوری اسلامی و ارتقا اخلاق حرفه‌ای در کلیه امور کشاورزی، منابع طبیعی، دانش و گسترش فناوری جدید در کشاورزی و رشته‌های وابسته، حفظ و پایداری محیط زیست و منابع تجدید شونده، افزایش کمی و کیفی در بخش کشاورزی، حفظ و حمایت از حقوق صنفی مهندسان کشاورزی در برابر اشخاص حقیقی و حقوقی و کمک به صدور خدمات کشاورزی به خارج کشور از وظایف تعریف شده این تشکل هستند.

وی از وظایف مهم نظام مهندسی کشاورزی را تدوین آیین نامه در بخش کشاورزی دانست و اظهار داشت: یکی از این وظایف نظام مهندسی کشاورزی تهیه نظام جامع گلخانه هاست که به موجب این نظام نامه تمام گلخانه‌ها باید از سازمان نظام مهندسی پروانه دریافت کرده و برای ارائه خدمات فنی و مهندسی به این بخش، کارشناسان صاحب صلاحیت در گل خانه‌ها مشغول به کار شوند.

رئیس سازمان جهادکشاورزی آذربایجان شرقی با بیان اینکه طبق مصوبه مجلس در مورد قانون افزایش بهره‌وری سازمان نظام مهندسی محور فعالیتهای بخش کشاورزی قرارگرفته است افزود: سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی بایستی جهت افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی اقدامات لازم را انجام داده و با استفاده از ورود دانش فنی و فارغ التحصیلان بخش کشاورزی، بهره‌وری را افزایش دهد.

وی با اشاره به اهمیت کشاورزی در توسعه کشور، ادامه داد: با توجه به اشتغال 230 هزار بهره بردار بخش کشاورزی در استان، همکاری سازمان نظام مهندسی در پیشبرد اهداف توسعه ای با ایجاد بستر مناسب، برای همکاری بیشتر بهره برداران با برنامه های توسعه ای دولت عدالت محور، می تواند روند توسعه را به صورت مطلوب و کارا در تمامی سطوح کشاورزی تعمیم بخشد و از سوی دیگر به عنوان تشکلی قوی و توانمند در حل موانع و مشکلات پیش روی توسعه، به عنوان حامی مستقیم بهره برداران این بخش عمل کرده و روند حل مسایل و مشکلات را به حداقل زمان ممکن کاهش دهد.

لزوم ایجاد شرایط رقابتی در بخش های تولیدی و کشاورزی

استاندار آذربایجان شرقی هم در این دیدار گفت: دستیابی به تمام قابلیت های بخش تولیدی با توان دولتی امکان پذیر نیست و برای استمرار حیات این بخش باید شرایط رقابتی فراهم شود.

احمد علیرضابیگی با تاکید بر این که دولت باید کوچک شود افزود: ورود دولت در هر حوزه ای باعث از دست رفتن فرصت ها در آن حوزه می شود چرا که منابع دولتی پاسخگوی نیازها نیست ضمن این که با ورود دولت مشارکت مردمی هم کمرنگ می شود.

وی با بیان اینکه حجم زیاد ساختار دولتی و هزینه هنگفتی که برای آن صرف می شود خروجی مطلوبی ندارد افزود: به همین خاطر دولت تاکید دارد که باید فعالیت های خود را به بیرون از بدنه دولت منتقل کند .

بیگی با اشاره به اینکه دولت ترجیح می دهد مردم تا حد امکان منفعت خود را از طریق نهادهایی مثل نظام مهندسی کشاورزی جستجو کنند افزود: اینکه با نیت کسب درآمد و ایجاد انحصار در فعالیت های بخش کشاورزی، بخشنامه ابلاغ کنیم و کشاورزان را مجبور کنیم که خدمات خود را فقط از یک طریق دریافت کنند عقلانی نیست.

استاندار آذربایجان شرقی با بیان اینکه سازمان نظام مهندسی کشاورزی باید با اثبات قابلیت های خود و تلاش در جهت استفاده از ظرفیت های موجود، کشاورزان را به سمت خود جلب کند افزود: امکانات تحقیقاتی خوبی که با سرمایه گذاری بالا در اختیار داریم باید نتیجه و سود خود را بر روی زمین های کشاورزی نشان دهد.

وی با بیان این که افزایش هزینه تولید و تحمیل هزینه های اضافی خوشایند کشاورزان نیست افزود: نظام مهندسی کشاورزی باید برای ارتقای کیفیت محصولات و افزایش درآمد حاصل از فعالیت های کشاورزی تلاش کند که در این صورت کشاورزان حاضرند هزینه خدمات دریافتی خود را با رضایت بپردازند.

بیگی در ادامه با تاکید بر توجه بخش کشاورزی به نیاز بازار مصرف عنوان کرد: رونق بخش کشاورزی بدون توجه به بازار میسر نیست و مدیریت کشت باید بر اساس اقتضای بازار صورت گیرد.

وی با بیان این که مردم ما به خوبی منفعت خود را تشخیص می دهند ادامه داد: دیگر زمان آن نیست که تصور کنیم هرچه تولید می شود مردم باید همان را مصرف کنند بلکه امروز مردم حق انتخاب دارند و باید نظر مردم را جلب کرد.

بیگی همچنین تغییر شرایط اقلیمی منطقه و موضوع خشک شدن دریاچه ارومیه را در زندگی مردم و کشاورزان تاثیرگذار دانست و تاکید کرد: باید با تدوین برنامه های کارشناسی شده، منابع آبی به نحوی مدیریت شوند که ضمن پاسخگویی به اولویت ها مانع از تاثیرات منفی بر زندگی مردم شوند.

استاندار آذربایجان شرقی در بخش دیگری از سخنان با بیان اینکه اساسی ترین هدفی که دولت تعقیب می کند عدالت است و هدفمندی یارانه ها امکان ورود جدی دولت به جنبه اقتصادی موضوع عدالت را فراهم کرده است ادامه داد: پس از هدفمندی یارانه‌ها 70 نانوایی به علت عدم قدرت رقابت و به صرفه نبودن تولید نان در تبریز تعطیل شده است.

وی همچنین با تاکید بر تغییر فرهنگ اشتغال در جامعه تصریح کرد: فارغ التحصیلان دانشگاه ها باید بپذیرند که دوران پشت میز نشینی گذشته و باید در صحنه کار و عمل خود را نشان دهند.