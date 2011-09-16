سمینار مالیات بر ارزش افزوده در بروجرد برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سرپرست امور مالیاتی شهرستان بروجرد در این سیمنار یک روزه اظهار داشت: یکی از شاخص های کمی سنجش کارایی نظامهای مالیاتی درصد تولید ناخالص داخلی است که این درصد در ایران 7.56 درصد است در حالیکه این رقم در کشورهای در حال توسعه بیش از 25 درصد است.

پور امیدی ادامه داد: با این اوصاف جایگاه ایران در این زمینه مقداری عقب است که به لحاظ وجود سایر منابع اقتصادی مثل نفت به آن کمتر توجه شده است.

وی تصریح کرد: برای ارتقاء این جایگاه اجرای طرح جامع مالیاتی در نیمه دوم سال 90 را داریم که با اجرای آن جایگاه نظام مالیاتی کشور ارتقا خواهد یافت.

سرپرست امور مالیاتی شهرستان بروجرد با تاکید بر آموزش مباحث مالیاتی به صنوف، یادآور شد: هر مجمع صنفی فعال باید نسبت به مبانی و قوانین مالیاتی آشنایی داشته باشد تا بهتر ارائه خدمت کند.