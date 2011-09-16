به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا ذاکر اصفهانی صبح جمعه، در همایش تصادفات رانندگی، چالش‌ها و راهکارهای مقابله با آن، عدم استفاده صحیح از برخی تجهیزات و امکانات مدرن را سبب بروز تصادفات دانست و اظهار داشت: استفاده نابه‌جا از امکاناتی همچون موبایل و نیز خودروی پر سرعت گاهی منجر می‌شود که از استفاده مفید هم محروم شویم.

وی با تاکید به اینکه در مهندسی کاهش تلفات جاده‌ای، سایر دستگاه‌های اجرایی نیز دخیل هستند، افزود: برای کاهش تصادفات باید برنامه‌ریزی‌ها با مشارکت مردم صورت گیرد.‌

استاندار اصفهان در ادامه صحبت‌های خود از اجرای برنامه ویژه سال ایمن در جاده‌ها از ابتدای مهر ماه سال جاری خبر داد و گفت: تدابیر ویژه‌ای با هدف کاهش تصادفات با همکاری همه دستگاه‌ها صورت می‌گیرد.

وی با بیان اینکه این همایش جنبه آموزشی دارد، اضافه کرد: راه و تصادف دو مقوله‌ای است که از برای انسان‌ها و دولت‌ها مشکل‌ساز شده است، چرا که از یک‌طرف برای بشر معضل و تهدید است و از سوی دیگر جدای از بحث امنیت جانی یکی از مؤلفه‌های توسعه‌یافتگی به عنوان یک قابلیت برای یک کشور مطرح است.



ذاکر اصفهانی با اشاره به اینکه استان اصفهان در موقعیت‌ چهار راه ارتباطی و نیز جانشین تهران در مدیریت بحران قرار گرفته است، بیان داشت: برای این ظرفیت استان و نیز کنترل تهدیداتی که از نظر آلایندگی، تصادفات و تلفات در این حلقه وجود دارد، تدابیری اندیشیده شود.



وی استان اصفهان را یک شهر مهاجرپذیر و با جمعیتی بالغ بر 4 میلیون و 800 هزار نفر دانست و افزود: نیمی از این جمعیت در شهر اصفهان زندگی و تردد می‌کنند.



استاندار اصفهان راه‌اندازی پلیس راه روستا را گام مثبتی برای کاهش تصادفات برشمرد و افزود: تعداد روز افزون خودرو در استان نگران کننده است که باید برای مقابله با این تهدید امر فرهنگ سازی استفاده از دوچرخه نهادینه و تشویق شود.

ذاکر اصفهانی ادامه داد: اصفهان شهر پر ترددی است و هر روزه به واسطه وجود نهادها و تاسیسات مختلف و نیز جذابیت تجاری و بازرگانی و گردشگری محل برپایی یک همایش علمی است.

وی با تاکید به اینکه این امر مسئولیت مدیران استان را در قبال حفظ جان مسافران اضافه می‌کند، بیان داشت: موضوع راه و جاده و نیز امر رانندگی را در خور توجه است.

استاندار اصفهان در ادامه گفت: از میان عوامل تصادفات که اثرات بدی بر رفت و آمد داشته است، عامل انسانی به عنوان دلیل ابتدایی و اصلی‌ترین عامل تصادفات است و پس از آن خودرو و جاده علت‌های تصادفات جاده‌ای به شمار می‌روند.

وی با بیان اینکه در آینده این نشست‌ها استمرار پیدا می‌کند، از برگزاری هشتمین سلسله نشست و کارگاه آموزشی در قالب همایش در راستای پیشبرد امور در مقابله با خشک سالی استان خبرداد.