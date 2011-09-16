تخصیص 12 میلیارد تومان اعتبار برای رفع و اصلاح نقاط حادثه خیر اصفهان

به گزارش خبرنگار مهر، هوشنگ عشایری صبح جمعه در همایش تصادفات رانندگی، چالشها و راهکارهای مقابله آن مدیر کل راه و ترابری استان اصفهان با اشاره به اینکه نزدیک 25 هزار نفر در سال تلفات جادهای در سراسر کشور داریم، اظهارداشت: این تعداد تلفات جادهای جدای از زخمیها، مجروحان، معلولان و کسانی است که از مباحث روانی و اجتماعی تأثیر میپذیرند.
وی با تاکید بر اینکه رقم تلفات جادهای ما رقم سرسامآوری است، پیشنهاد کرد: برای کاهش حوادث رانندگی مجلس مصوبهای دهد تا به موجب آن تکالیفی بر عهده متولیان امر گذارده شود.
مدیر کل راه و ترابری استان اصفهان افزود: به صورت میانگین طبق آمار مجامع جهانی برای هر فرد با میانگین سنی 35 سال که بر اثر تصادف فوت میکند، دولت 5 میلیارد تومان هزینه و متضرر میشود.
وی با بیان اینکه در کشور ما ارقام هزینه شده نزدیک به این نرم جهانی است، تصریح کرد: با از دست دادن یک نفر با این سن که دارای تحصیلات متوسط کارشناسی باشد، تقریباً همین اندازه پول هزینهمیشود.
عشایری با بیان اینکه اگر این مصوبه در دولت و مجلس تصویب شود، میتواند راهبرد خوبی باشد، اضافه کرد: در بسیاری از کشورها برای کاهش تلفات رانندگی به میزان همین رقم پیشبینی شده رقمی را به متولیان امر جهت کاهش مستمر این موضوع اختصاص دادهاند.
وی ادامه داد: استان اصفهان با وجود موقعیت خاص حمل و نقلی و تدابیر ویژه تأثیر پذیری و نیز اصلاح راهها طی پنج سال متوالی کاهش تلفات رانندگی را در استان داشته است.
مدیرکل راه و ترابری استان اصفهان با اشاره به اینکه از سال 85 رقم 1200 نفر کشته به حدود 700 نفر در سال 89کاهش یافته است، افزود: از میزان سالانه تعداد افراد کشته شده در تلفات جادهای حدود 500 نفر طی پنج سال کاسته شده است که باید سعی شود، این آمار کاهش بیشتری پیدا کند.
وی ضمن ابراز خرسندی از اینکه دولت نیز اعتبارات خوبی برای کاهش تصادفات تخصیص داده است، بیان داشت: هر ساله بین 10 تا 12 میلیارد تومان اعتبار برای اصلاح نقاط حادثهخیز تخصیص پیدا میکند تا نسبت به رفع این نقاط اقدام کنیم.
وی اضافه کرد: در اولویتبندی این اداره ابتدا تقاطع غیرهمسطح، اقدامات زودبازده، ساماندهی تقاطعهای راههای فرعی به اصلی و روستایی به فرعی جزو برنامه کاری بوده و همچنان ادامه مییابد.
عشایری در ادامه صحبتهای خود اظهار داشت: در این راستا با همکاری پلیس راه استان، اداره راه و ترابری شهرستانها و حوزههای مختلف اورژانس و هلال احمر دست به دست هم دادهایم تا به عنوان متولی حوزه راه اقدامات خود را به گونهای انجام دهیم که این مقدار را به کمترین حد خود برسانیم.
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