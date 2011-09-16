برای تثبیت موقعیت صبا در جدول به دنبال سه امتیاز هستیم‌

عبدالله ویسی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: به موفقیت تیمم در این دیدار بسیار امیدوارم زیرا جایگاه خوبی در جدول رده بندی داریم و می خواهیم با کسب سه امتیاز دیدار با مس سرچشمه کرمان جایگاه خود را در جدول تثبت کنیم.



وی با اشاره به تدابیر کادر فنی صبای قم در این دیدار با توجه به غیبت علی سامره بازیکن کلیدی تیم مس سرچشمه کرمان عنوان داشت: برای ما فرقی نمی کند که کدام بازیکن حریف در زمین حضور دارند و کدام بازیکن غایب است بلکه به توانایی های تیم خودمان فکر می کنیم.



سرمربی تیم فوتبال صبای قم تصریح کرد: صبا تا این هفته نشان داده است که تیم بسیار قدرتمند و با برنامه‌ای است که نفراتی دارد که تشنه موفقیت هستند، تیم ما جوان ولی یک دست و کامل است و برای این بازی خارج از خانه نیز به حداقل امتیاز راضی نیستیم.



وی بیان داشت: ما در طول هفته جاری و در تمرینات خود بر اساس شناختی که از تیم فوتسال مس سرچشمه کرمان داشتیم، تاکتیک های بازی امروز را مرور کرده ایم و به جز دو بازیکن آسیب دیده و یک بازیکن سه اخطاره هیچ کاستی دیگری در تیم نداریم.



ویسی تاکید کرد: از بازیکنان صبای قم توقع داریم در این دیدار با اجرای خواسته های کادر فنی در زمین مسابقه و ارائه بازی با صبر و حوصله و همچنین حفظ وحدت و هماهنگی تیمی، به دنبال کسب پیروزی و انشاءالله تثبت موقعیت صبا در جدول باشند.



وی یاد آور شد: صبای قم در تمام دیدارهای قبلی خود بازی کاملا هجومی را مقابل حریفان لیگ برتر به نمایش گذاشته است و در تمام دیدارهایی نیز که موفق به کسب پیروزی شدیم، سه امتیاز را با ارائه یک فوتبال زیبا و هجومی کسب کردیم.



سرمربی تیم فوتبال صبای قم در مورد بازیکنان محروم و مصدوم صبای قم، عنوان کرد: با توجه به اینکه درگیر تمرینات بودیم میلاد نوری را در تمرینات به سبب مصدومیت از دست دادیم، ضمن اینکه غلامرضا عنایتی نیز در بازی قبل کمی آسیب دید.



وی به بازیکن محروم تیمش نیز اشاره کرد و اظهار داشت: مهدی بدرلو در دیدار هفته گذشته مقابل تیم فوتبال ملوان بندر انزلی که در خانه بازی می کردیم، از داور مسابقه کارت زرد گرفت تا با احتساب اخطارهایی که در دیدارهای قبلی گرفته بود، این دیدار را از دست بدهد.



تیم فوتبال صبای قم که تا پایان هفته ششم از دور رفت مسابقات لیگ برتر فوتبال باشگاه های کشور با کسب 13 امتیاز در مکان سوم جدول رده بندی قرار دارد، در هفتمین مسابقه خود در لیگ یازدهم از ساعت 17 امروز جمعه 25 شهریور در کرمان به مصاف تیم مس سرچشمه کرمان می رود.