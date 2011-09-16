جشنواره وبلاگ نویسی قرآنی تمدید شد

به گزارش خبرگزاری مهر، یاسر استادحسین دبیر جشنواره وبلاگ نویسی قرآنی فرهنگسرای قرآن گفت: با توجه به استقبال شهروندان و تمایل برخی جوانان برای شرکت در جشنواره و بروز رسانی مطالب وبلاگ، این جشنواره تا پایان مهر ماه تمدید و علاقمندان می توانند تا 30 مهر به ثبت وبلاگهای خود بپردازند.



استادحسین همچنین در خصوص موضوعات جشنواره اظهار داشت: به لحاظ رویکرد سازمان فرهنگی هنری به مسائل فرهنگی شهروندان و همچنین ماهیت فرهنگسرای قرآن تنها وبلاگ هایی را می توانیم پذیرش کنیم که به موضوعاتی چون فرهنگ نظافت و بهداشت فردی و اجتماعی، فرهنگ و آیین همسایگی به روایت قرآن، فرهنگ عفاف و پاکدامنی، فرهنگ مطالعه قرآن کریم و موضوعات دینی و مذهبی توجه کرده اند.

نهاد مقدس خانواده از نگاه قرآن کریم، قراردادن الگوهای مصرف به روایت قرآن کریم، ترویج فرهنگ امید و انتظار، ترویج اندیشه ورزی و عقل گرایی برای زندگی مؤمنانه و سعادتمندانه، نیز از دیگر محورهای پیش بینی شده برای این جشنواره است .

اطلاعات بیشتر از طریق نشانی اینترنتی http://quran.farhangsara.ir قابل دسترسی است .