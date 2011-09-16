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۲۵ شهریور ۱۳۹۰، ۱۲:۰۹

جشنواره وبلاگ نویسی قرآنی تمدید شد

جشنواره وبلاگ نویسی قرآنی تمدید شد

مهلت شرکت در جشنواره وبلاگ نویسی فرهنگسرای قرآن با چون نهاد مقدس خانواده از نگاه قرآن کریم، تا 30 مهر تمدید شد .

به گزارش خبرگزاری مهر، یاسر استادحسین دبیر جشنواره وبلاگ نویسی قرآنی فرهنگسرای قرآن گفت: با توجه به استقبال شهروندان و تمایل برخی جوانان برای شرکت در جشنواره و بروز رسانی مطالب وبلاگ، این جشنواره تا پایان مهر ماه تمدید و علاقمندان می توانند تا 30 مهر به ثبت وبلاگهای خود بپردازند.

استادحسین همچنین در خصوص موضوعات جشنواره اظهار داشت: به لحاظ رویکرد سازمان فرهنگی هنری به مسائل فرهنگی شهروندان و همچنین ماهیت فرهنگسرای قرآن تنها وبلاگ هایی را می توانیم پذیرش کنیم که به موضوعاتی چون فرهنگ نظافت و بهداشت فردی و اجتماعی، فرهنگ و آیین همسایگی به روایت قرآن، فرهنگ عفاف و پاکدامنی، فرهنگ مطالعه قرآن کریم و موضوعات دینی و مذهبی توجه کرده اند.

نهاد مقدس خانواده از نگاه قرآن کریم، قراردادن الگوهای مصرف به روایت قرآن کریم، ترویج فرهنگ امید و انتظار، ترویج اندیشه ورزی و عقل گرایی برای زندگی مؤمنانه و سعادتمندانه، نیز از دیگر محورهای پیش بینی شده برای این جشنواره است .

اطلاعات بیشتر از طریق نشانی اینترنتی  http://quran.farhangsara.ir قابل دسترسی است .

کد مطلب 1408980

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