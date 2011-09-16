به گزارش خبرنگار مهر، دیدار تیم های فوتبال استقلال و پرسپولیس ساعت 18:30 دقیقه امروز جمعه به قضاوت محسن ترکی در ورزشگاه آزادی تهران برگزار خواهد شد. این در حالی است که درهای ورزشگاه از ساعت 6 صبح به روی علاقمندان به دو تیم گشوده شده و تا ساعت 12 بیش از 50 هزار تماشاگر وارد ورزشگاه شده اند.

* ماموران نیروی انتظامی در تلاش هستند تا تماشاگران در ارامش کامل وارد ورزشگاه شوند. به همین خاطر برای حفظ امنیت بیشتر در دو ایستگاه مجزا به بازرسی بدنی تماشاگران می پردازند.

* پایگاه های انتقال خون در بیرون از ورزشگاه در نظر گرفته شده تا علاقمندان خون اهدا کنند.

* بازار سیاه بلیت فروشی که مثل بازی های گذشته داغ بوده در این بازی هم به چشم می آید و با وجود همه تلاش هایی که صورت گرفته اما این معضل ریشه کن نشده است.

* در فاصله شش ساعت مانده تا آغاز دیدار این دو تیم ظرفیت طبقه اول ورزشگاه آزادی تهران پرشده است.

* براساس اعلام مسئولان سازمان لیگ تا تکمیل شدن کامل ظرفیت ورزشگاه تماشاگران می توانند وارد ورزشگاه شوند. در دیدارهای گذشته برخی از سکوها خالی می ماند.

* هواداران تیم فوتبال استقلال بارها به تشویق ناصر حجازی دروازه بان فقید این تیم پرداختند.

* بازار کری خوانی مثل دیدارهای گذشته داغ است و طرفداران دو تیم برای پیروزی تمیشان بر رقیب کری می خوانند.

* محل ورودی خبرنگاران و عکاسان نسبت به دیدارهای گذشته تغییر کرده و در شرقی برای آنها در نظر گرفته شده است.