عامل انسانی در 72 درصد تصادفات جاده ای تاثیر گذار است

به گزارش خبرنگار مهر سردار حسن کرمی، صبح جمعه در همایش تصادفات رانندگی، چالش‌ها و راهکارها با بیان اینکه وجود راه‌ها در برخی موارد به عنوان ابزار قدرت در دست دولت محسوب می‌شود، ادامه داد: با گسترش راه‌ها در کشور به راحتی می توان ارتباط میان کشورهای شمالی با ایران و حتی کشورهای حاشیه خلیج فارس را با ایران برقرار کرد.

وی با بیان اینکه راه در جوامع امروزی تاثیرات مثبت و به توسعه کشور کمک می کند، افزود: آزاد راه ها بزرگراه ها از جمله موارد پیشرفت جوامع و اثرات زیادی در تبادل فرهنگی هر کشور دارد.

فرمانده انتظامی استان اصفهان با بیان اینکه راه نقش موثری در این زمینه گسترده شدن ارتباطات دارد، تصریح کرد: وقتی راه ها خوب باشد بسیاری از رفت و آمد از سایر کشور ها نیز از طریق راه ها صورت میرگیرد.

وی به مرکزیت راه های استان اصفهان در کشور اشاره کرد و ادامه داد: بسیاری از کارگزان، کارشناسان، دانشجویان و گردشگران در اصفهان در رفت ‌و ‌آمد هستند که این حجم از تردد نیازمند افزایش ایمنی در جاده های استان است.

کرمی ضمن ابراز تاسف از اینکه بیشتر رانندگان در زمان خواب آلودگی به اصفهان می‌رسند، افزود: این امر یک شرایط استثنایی برای استان به وجود آورده که نیاز به کنترل الکترونیکی خودرو ها را درجاده ها ملموس تر می سازد.

فرمانده انتظامی استان اصفهان به وجود 13 پایگاه پلیس، 19 پلیس راه در سطح استان اصفهان اشاره کرد و گفت: 63 دوربین کنترل سیار و هفت دوربین ثابت در جاده های استان نصب شده است.

وی با تاکید بر اینکه جاده ها و بزرگراه های استان نیازمند تجهیز به سیستم کنترلی هوشمند بیشتری است، یادآور شد: به جای خواستن کار بیشتر از پلیس باید ابزار کمکی کار پلیس ها را افزایش داد.

فرمانده انتظامی استان اصفهان با بیان اینکه 72 در صد از تصادفات جاده ای توسط عوامل انسانی صورت می گیرد، تصریح کرد: راه نقش مستقیمی در کاهش تصادفات دارد چنانچه اگر در جاده یا بزرگراه اصلی و فرعی خودرو حرکت کند، تصادفات کمتری رخ می‌دهد.

کرمی بیان داشت: میزان تصادفات جاده‌ای در استان اصفهان در پنج ماهه ابتدای سال 90 در استان اصفهان به ازای هر 100 هزار نفر یک نفر بوده است.

وی با اشاره به اینکه اصفهان در رتبه چهارم تصادفات جاده‌ای کشور است، اضافه کرد: رتبه نخست میزان تصادفات جاده ای را خراسان رضوی دارد و پس از آن تهران و کرمان در جایگاه های بعدی قرار دارند.

فرمانده انتظامی استان اصفهان ادامه داد: همچنین استان سمنان کمترین میزان تصادفات جاده ای را در کشور دارد.

وی با اشاره به اینکه سازمان بیمه در سال گذشته 92 هزار میلیارد ریال به عنوان خسارت بیمه ناشی از تصادفات را پرداخت کرده است، گفت: در پنج ماهه ابتدای سال 90، با کاهش 13.2 درصدی تصادفات فوتی در راه‌های برون شهری استان اصفهان روبرو بوده ایم.