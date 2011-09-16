به گزارش خبرنگار مهر، هفتاد و یکمین دیدار تیم‌های پرسپولیس و استقلال از ساعت 18:30 امروز جمعه در ورزشگاه آزادی تهران برگزار می شود، این در حالی است که تا پیش از ساعت 12:30 بیش از 50 هزار تماشاگر در ورزشگاه حضور دارند. طبقه اول ورزشگاه تا به این لحظه پرشده و هر لحظه به تعداد تماشاگران حاضر در طبقه دوم ورزشگاه افزوده می شود. حواشی پیش از آغاز دیدار پرسپولیس - استقلال به شرح زیر است:

* خیابان‌های اطراف ورزشگاه آزادی رنگ و بوی دربی به خود گرفته است. تماشاگران با علایق متفاوت خود را به ورزشگاه می رسانند تا تماشاگر هفتادویکمین دربی سنتی شهر تهران باشند.

* در اطراف ورزشگاه گروهی از تماشاگران به استراحت می پردازند و ساعات پیش از آغاز دربی را طی می کنند. نکته جالب توجه اینکه آنها در کمال دوستی کنار هم استراحت می کنند و تعصب رنگی بین شان فاصله نینداخته است.

* در حال حاضر باجه های بلیت فروشی تنها بلیت طبقه بالا را به هواداران به قیمت دو هزار تومان می فروشند و بلیت‌های سه و پنج هزار تومانی تمام شده است.

* بازار سیاه فروش بلیت به مانند سال‌های گذشته در اطراف ورزشگاه دیده می شود.

* محل ورود تماشاگران به ورزشگاه با داربست و حصارهایی از درب اصلی ورزشگاه جدا شده است.

* نیروهای انتظامی برای بازرسی بدنی تماشاگران از سکوهایی استفاده می کنند تا نظارت بر ورود تماشاگران با دقت انجام شود.

* تماشاگران حاضر در ورزشگاه با سردادن شعارهای مختلف نتایج اخیر دو تیم را به رخ هم می کشند. عده ای از بازی خاص "6 تایی" یاد می کنند، عده ای دیگر باخت در دو بازی رفت و برگشت را به رخ می کشند و ... .

* علی کریمی و فرهاد مجیدی محبوب ترین بازیکنان نزد هواداران هستند که بیشتر شعارها برای تشویق آنهاست.

* از سوی سازمان لیگ برتر پلاکاردی برای گرامیداشت هفته دفاع مقدس در مقابل پله های ورودی به زمین چمن ورزشگاه آزادی نصب شده است.

* تماشاگران به طرق مختلف به دنبال فرار از نور خورشید هستند و به زیر سایه پناه می برند. گروهی از تماشاگر به زیر سایه نورافکن ها رفته اند که تجمع آنها تصویری زیبا را به وجود آورده است.

* در بالای جایگاه‌های چهار و هفت ورزشگاه جایگاهی برای جانبازان و معلولان تعبیه شده است تا آنها از جایگاه تماشاگر دربی باشند.