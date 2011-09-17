سیمای شبکه قزوین سوگوار «ششمین خورشید» را تهیه و پخش می کند

به گزارش خبرگزاری مهر، این ویژه‌ برنامه کارشناس ‌محور است که شامل بخش‌های مختلفی همچون معرفی سیره و روش حضرت امام جعفر صادق(ع)، زندگینامه‌ آن حضرت و نقش آن حضرت در بنیانگذاری مذهب گهربار تشیع و تفسیر بخشی از احادیث حضرت امام جعفر صادق(ع) است.

بهره ‌گیری از تصاویر گرافیکی، نوحه ‌خوانی و مدیحه ‌سرایی در سوگ حضرت امام جعفر صادق(ع) از دیگر بخش‌های ویژه ‌برنامه تلویزیونی «ششمین خورشید» است.



ویژه ‌برنامه تلویزیونی «ششمین خورشید» به مدت 50 دقیقه در سالروز شهادت حضرت امام جعفر صادق(ع) در شبکه استانی سیمای مرکز قزوین تهیه، تولید و از این شبکه پخش می ‌شود.

تهیه ‌کننده این برنامه مهدی طاهری‌ زاده و کارگردان هنری آن محمد مهدی نحوی ‌فرد است.