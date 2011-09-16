تلاش برای مقابله با ناهنجاری های اجتماعی رسالت اصلی پلیس است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید محمد حسینی شاهرودی شامگاه پنج شنبه در هفتمین جلسه مشورتی فرماندهان انتظامی استان کردستان اظهار داشت: نیروی انتظامی در مقابل دشمن باید با تمام توان و ثبات قدم ایستادگی کند و در کنار آن با ناهنجاری های اجتماعی نیز با قاطعیت برخورد کند.

وی با تاکید بر ضرورت تلاش ماموران انتظامی در راستای حفظ و ثبات امنیت در جامعه گفت: امنیت و آسایش جامعه مرهون زحمات بی دریغ ماموران نیروی انتظامی است و انتظار می رود که در راستای این مهم مردم نیز مشارکت مناسبی داشته باشند.

نماینده ولی فقیه در استان کردستان با اشاره به تغیر دیدگاه امنیتی استان کردستان به دیدگاه اجتماعی و فرهنگی بیان کرد: این تغیر دیدگاه نیازمند تلاش و جهادی مضاعف است که در کنار آن مسئله بسیار مهم مرزهای مختلف اجتماعی استان کردستان باید حفظ شود .

حجت الاسلام حسینی شاهرودی در پایان برخورد با قاچاقچیان مواد مخدر و مشروبات الکلی را یکی از مهمترین وظایف نیروی انتظامی در سطح کشور به ویژه استان کردستان بیان کرد و افزود: نیروی انتظامی با اقدامات و تلاش خود باید زمینه را برای جلب نظر و اعتماد مردم فراهم کند.

امنیت در کردستان در بهترین شرایط ممکن قرار دارد

در ادامه هفتمین جلسه مشورتی فرماندهان انتظامی استاندار کردستان نیز در سخنانی افزود: وحدت و انسجام نیروی انتظامی عامل امنیت و آسایش مردم و میهن اسلامی است و خوشبختانه در حال حاضر این امنیت در بهترین شکل ممکن در سطح کشور به ویژه استان کردستان وجود دارد.

علیرضا شهبازی برخورد اخلاق مدارانه با مردم را بسیار با اهمیت دانست و گفت: برخورد نیروهای انتظامی باید مدبرانه، هوشیارانه و در جهت رفع مشکلات مردم باشد و با رفتار مناسب درخواست های اقشار مختلف پاسخ داده شود.

افزایش امنیت در کردستان زمینه ساز جذب سرمایه گذاری بیشتر است

فرمانده انتظامی استان کردستان نیز در این جلسه با اشاره به رسالت های کاری نیروی انتظامی در سطح استان کردستان یادآور شد: بالا بردن امنیت عمومی و اخلاقی یکی از وظایف اصلی نیروی انتظامی است .

محسن حسن خانی اظهار داشت: باید با بالا بردن ضریب امنیتی استان کردستان زمینه را برای جذب هرچه بیشتر سرمایه گذاران فراهم کرد .

این جلسه با حضور نماینده ولی فقیه در استان کردستان، استاندار کردستان، فرمانده انتظامی و شماری از فرماندهان انتظامی استان کردستان برگزار شد.