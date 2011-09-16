برگزاری جشن خرمن در مازندران/ شکرانه فراوانی محصول و پایان برداشت برنج

به گزارش خبرنگار مهر، در جشن خرمن کشاورزان مازندرانی، امسال به شکرانه فراوانی محصول برنج در سال زراعی امسال به صورت نمادین در روستای ترسیاب محمودآباد در فضای باز بیرون این روستا، دور هم جمع شده و با قربانی کردن و خوردن انواع خوراکی ها این روز را در کنار هم به خوشی سپری می کنند.

زن بور، جینگاسر، کشتی لوچو، رقص و بازیهای محلی وموسیقیهای سنتی مازندرانی از برنامه های اجرا شده در جشن خرمن بوده است.

یکی از کارشناسان حوزه فرهنگ بومی و محلی مازندران به مهر گفت: جشن خرمن به شکرانه پایان برداشت در گذشته به عنوان یکی از آئین های مرسوم در میان روستاییان دراستانهای گیلان، مازندران و گلستان و برخی استانهای دیگر کشور برگزار می شود.

خسروعلیزاده هشتلی افزود: برگزاری این همایش پس از سالها فراموشی به همت دهیاری و اعضای شورای اسلامی روستای ترسیاب محمودآباد توسط موسسه فرهنگی وهنری پارپیرا با شکوه خاصی برگزار شد.

وی، هدف از برگزاری این مراسم را احیاء سنت های فراموش شده اصیل وماندگار روستاییان ن و شکرگذار بودن نسبت به نعمتهای خدادادی نسبت به برداشت محصول تولیدی وایجاد روحیه شاد و صمیمی در میان روستاییان منطقه بیان کرد.

علیزاده ادامه داد: خوشبختانه برگزاری و اجرای خوب و موفق برنامه توسط گروه هنری و اهالی روستا، پیران منطقه را راضی به خانه های خود فرستاد.

وی ابراز امیدواری کرد: مسئولان و متولیان امور فرهنگی با حمایت و پشتیبانی از احیاء فرهنگ های فراموش شده در روستاهای مازندران، زمینه ساز فضای شاد و مفرح در روستاها شوند.

حضور بسیاری از مسافران تابستانی از سراسر کشور به مازندران، درجشن خرمن از نکات جالب توجه بود.

پخت آش ترش، آش دوغ، انواع شیرینی محلی، برنج و میوه های فصلی، تولید روستاهای مازندران و توزیع آن در میان شرکت کنندگان درجشن خرمن از دیگر برنامه های این مراسم زیبای مازندرانی ها بود.

به گزارش مهر، زن بور به همراهی کردن زوجهای جوان به مراسم و جینکاسر به مجل تبدیل شالی برنج از ساقه با لگدکردن اسب، اطلاق می شود.