دودستگی درباره تظاهرات علیه وضع حالت فوق العاده در مصر

به گزارش خبرگزاری مهر، پایگاه القنات در مطلبی با عنوان "دودستگی میان گروههای سیاسی درباره جمعه بدون حالت فوق العاده" آورده است: در شرایطی که شورای نظامی حاکم پس از حوادث جمعه شب گذشته دوباره حالت فوق العاده برقرار کرده قرار است به درخواست برخی از گروههای سیاسی تظاهراتی علیه این قانون برگزار شود.

پایگاه فوق بیان کرد: خواسته تظاهرات کنندگان امروز علاوه بر مخالفت با حالت فوق العاده، اصلاح قوانین مجلس خلق و شورا و تعیین جدول زمانی مشخص برای واگذاری قدرت به غیرنظامیان است.

این پایگاه می افزاید: گویا درباره برگزاری این تظاهرات اتفاق نظر قوی وجود ندارد، زیرا در حالی که سی جنبش، ائتلاف و حزب سیاسی از مشارکت خود در این تظاهرات خبر داده اند گروه اخوان المسلمین نظر دیگری دارد.

پایگاه فوق بیان کرد: از جمله گروههایی که در این تظاهرات شرکت خواهند کرد عبارتند از ائتلاف جوانان انقلابی، جنبش جوانان برای عدالت و آزادی، حزب الغد جدید، ائتلاف قوی حامی البرادعی، اتحادیه سراسری کشاورزان، ائتلاف جوانان سوسیالیست است که تهدید کرده اند در صورتی که خواسته های آنها برآورده نشود سی ام سپتامبر تظاهرات میلیونی به راه می اندازند.

این پایگاه افزود: "محمد سعد الکتاتنی" دبیر کل حزب عدالت و آزادی وابسته به گروه اخوان المسلمین تاکید کرده که مصر هم اکنون شرایط حساسی را پشت سر می گذارد که وحدت کلمه نیاز ضروری است و درباره هر اقدامی باید توافق کلی صورت گیرد.

وی در عین حال تصریح کرد: حزب عدالت و آزادی خواستار پایان حالت فوق العاده قبل از برگزاری انتخابات است و شورای نظامی باید به خواسته های مردمی جامه عمل بپوشاند.

پایگاه مذکور بیان کرد: جبهه سلفی های مصری از عموم مردم مصر خواسته است که به میدان التحریر بیایند تا علیه حالت فوق العاده، دادگاههای نظامی و نظامیگری حکومت شعار دهند.