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۲۵ شهریور ۱۳۹۰، ۱۲:۲۲

فرماندار تهران خبر داد:

تخریب تمام ساخت وسازهای غیرمجاز در مرتضی گرد

تخریب تمام ساخت وسازهای غیرمجاز در مرتضی گرد

فرماندار تهران گفت: تخریب ساخت و سازهای غیرمجاز در حاشیه مرتضی گرد تهران، اولین مرحله از عملیات بزرگ تخریب ساخت و سازهای غیر مجاز بود که با موفقیت انجام شد.

به گزارش خبرنگارمهر، محسن نایبی با اشاره به تخریب بخشی از ساخت و ساز های غیر مجاز در منطقه مرتضی گرد گفت: فرمانداری تهران با همکاری شهرداری تهران، فرماندهی انتظامی تهران بزرگ و سازمان‌های مربوط پس از اخذ احکام قضایی لازم صبح 23شهریور به صورت منسجم و سازمان یافته و با هماهنگی مطلوب به طور یکپارچه در بخش آفتاب حضور یافتند و با انجام عملیات جهادی نسبت به تخریب سوله‌های صنعتی و قطعات زمین تفکیک شده با حصار و دیوارچینی، اقدام کردند.

فرماندار تهران با تأکید بر این که این موضوع مطالبه جدی نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی و عزم و تدبیر وزیر کشور و مسئولان ذی‌ربط بود، به تمام سودجویان و زمین خوران منطقه، هشدار داد که از این تخریب‌ها درس عبرت بگیرند و رأسا نسبت به جمع آوری ساخت وسازهای غیرمجاز خود اقدام کنند.

وی در پایان بار دیگر به اجرای موفق مرحله اول این طرح اشاره کرد و با اعلام این نکته که مراحل بعدی آن نیز با مصوبه شورای تأمین شهرستان انجام خواهد شد، خاطرنشان کرد: تمامی ساخت وسازهای غیر مجاز در این منطقه پلاک به پلاک شناسایی شده‌اند و بزودی برابر قانون با آن‌ها برخورد خواهد شد. 

کد مطلب 1408997

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