"جامی از نینوا" در سیمای مرکز قزوین روی آنتن می رود

به گزارش خبرگزاری مهر، این ویژه برنامه با حضور رزمندگان، جانبازان، آزادگان و خانوادههای آنان، گروههای مختلف مردم و نیروهای مسلح در لشگر 16 زرهی قزوین برگزار می شود و شامل بخشهای مختلفی است.
ویژه برنامه «جامی از نینوا» شامل بخشهای گوناگونی همچون داستان تصویری، کلام امام خمینی(ره)، شعرخوانی، خاطره گویی، اجرای رزمایش و بخش کودک و نوجوان است که به صورت زنده از شبکه استانی سیمای مرکز قزوین پخش می شود.
ویژه برنامه تلویزیونی «جامی از نینوا» در10 قسمت 60 دقیقهای از شبکه استانی سیمای مرکز قزوین پخش خواهد شد.
همچنین در هفته دفاع مقدس رادیوقزوین محور برنامه های خود را به همین موضوع اختصاص خواهد داد و رویکرد برنامههای
ویژه برنامه «جامی از نینوا» شامل بخشهای گوناگونی همچون داستان تصویری، کلام امام خمینی(ره)، شعرخوانی، خاطره گویی، اجرای رزمایش و بخش کودک و نوجوان است که به صورت زنده از شبکه استانی سیمای مرکز قزوین پخش می شود.
ویژه برنامه تلویزیونی «جامی از نینوا» در10 قسمت 60 دقیقهای از شبکه استانی سیمای مرکز قزوین پخش خواهد شد.
همچنین در هفته دفاع مقدس رادیوقزوین محور برنامه های خود را به همین موضوع اختصاص خواهد داد و رویکرد برنامههای
رادیوقزوین به هفته دفاع مقدس معطوف خواهد بود.
پخش سیما و صدای مرکز قزوین نیز با تأمین برنامههای مختلف و متنوع، رشادتهای رزمندگان دلیر کشورمان را در دفاع از دین و میهن اسلامی به تصویر کشیده و بازگو میکنند.
پخش سیما و صدای مرکز قزوین نیز با تأمین برنامههای مختلف و متنوع، رشادتهای رزمندگان دلیر کشورمان را در دفاع از دین و میهن اسلامی به تصویر کشیده و بازگو میکنند.
عوامل برنامه عبارتند از تهیه کننده و مجری طرح: نبی الله نظری، کارگردان هنری: فرشید قلی پور، گزارشگر: علی کاتبی، نورپرداز: مجید حدادی، صدابردار: سعید کرباسی، تصویربرداران: ابوالفضل ذوالقدر، عبدالحسین طایفه، ابوالفضل زمانی، سیدعلی ولدآبادی، مهدی رکان و کارگردانی برنامه هم بر عهده علی اصغر خان محمدی و محمد مهدی نحوی فرد است.
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