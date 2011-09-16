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۲۵ شهریور ۱۳۹۰، ۱۲:۲۸

باند خانوادگی قاچاق فیلم دستگیر شدند

ستاد مبارزه با محصولات غیرمجاز سمعی و بصری، باندی که به صورت خانوادگی اقدام به تکثیر و توزیع غیرقانونی انواع فیلم‌‌ها می‌کردند شناسایی و دستگیر کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، پس از چندین روز فعالیت شبانه‌روزی بازرسان ستاد و نیروهای انتظامی و با هماهنگی مراجع قضایی، اعضای این باند در منزل مسکونی‌شان در شرق تهران که به عنوان مرکز تکثیر از آن استفاده می‌کردند، دستگیر شدند.

دراین عملیات ویژه بیش از 12 هزار نسخه دی وی دی فیلم غیرمجاز به همراه یک دستگاه تکثیر و دو دستگاه کِیس رایانه کشف و ضبط، سه تن از اعضا این خانواده دستگیر و پس از تکمیل پرونده به منظور رسیدگی مراجع قضایی به پلیس اطلاعات و امنیت عمومی تهران بزرگ انتقال داده شدند.

این شبکه خانوادگی پس از تکثیر لوح‌های فشرده، آنها را با خودروی شخصی‌ میان دستفروشان و مغازه‌داران سطح تهران توزیع می‌کردند.

طی چند روز اخیر با شناسایی و دستگیری سه تن از عاملین توزیع فیلم‌های قاچاق، این باند خانوادگی شناسایی شدند.
 

کد مطلب 1409005

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