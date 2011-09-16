سینما انقلاب رشت به پردیس سینمایی تبدیل می شود

سید وحید فخر موسوی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: این سینما پس ازچند سال تعطیلی بصورت پردیس سینمایی با سه سالن و امکانات روز به بهره برداری می رسد.

وی در ادامه از کمک 500 میلیون تومانی به سینماها توسط موسسه سینما شهربصورت بلاعوض در استان خبرداد و اظهارداشت: این موسسه وابسته به معاونت امور سینمایی و سمعی بصری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است.

معاون هنری ارشاد گیلان گفت: انتظار مردم از سینما تنها فیلم نیست بلکه باید صندلی، وسایل سرمایشی و گرمایشی، سیستم پخش فیلم و در نهایت فلیم خوب و با کیفیت برخوردار باشد.

وی با اشاره به اینکه فیلم اخراجی ها جریانی در سینما ایجاد کرد، گفت: فلیم با کیفیت در ترغیب مردم به سینما نقش موثری داشته و ضرورتی اجتناب ناپذیر است.

فخرموسوی همچنین از رفع مشکل اکران فلیم در گیلان خبرداد و افزود: در حال حاضر همزمان با تهران اکران فیلم دراستان و حتی شهرستان ها انجام می شود.

وی با اشاره به اینکه طی یک سال، سه سالن سینما در گیلان از وضعیت عادی به درجه ممتاز رسیدند، اظهارداشت: این امر بیانگر مدیریت خوب سینماداران و مسئولان فرهنگی استان است.

معاون هنری ارشاد گیلان در پاسخ به این سئوال که دفاتر پخش فیلم یک حالت انتخاب دارند و به هر سینما که خودشان بخواهند فیلم می دهند، گفت: این دفاتر تحت نظارت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و سینما حرفه ای کشورهستند.

وی در پاسخ به این پرسش که کمبود سالن های اجتماعات از مشکلات استان است آیا سینماداران در این بخش می توانند با تغییرکاربری ورود پیدا کنند، افزود: آری؛ تنها مجوز تغییر کاربری فرهنگی - تجاری به سینماها داده می شود.

فخر موسوی همچنین از ساخت سه سالن سینما در رشت، لاهیجان و صومعه سرا خبرداد و بیان داشت: در حال حاضر سه سینما چهار بعدی دراستان فعال است و پنج درخواست مجدد برای سینماهای چهار و پنج بعدی در حال پیگیری و اقدام است.

وی در ادامه با اشاره به اختصاص بخشی از ساعات سینماهای گیلان به پخش فیلم مستند و کودک یادآورشد: شهرهای که در استان سینما ندارند مجوز پخش چند سانس فیلم طی روز در مجتمع ها فرهنگی و هنری گرفته شده است، استان 16 مجتمع فرهنگی و هنری دارد.