تنها 30 درصد اعضای هیئت علمی از تمام توان خود استفاده می کنند

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا مخبر دزفولی امروز جمعه 25 شهریورماه در ششمین گردهمایی اعضای هیئت علمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر، با اشاره به اینکه ایران بعد از گذشت سه دهه از انقلاب اسلامی دارای نقشه جامع علمی برای پیشبرد تحولات عملی خود شده است، ضمن مقایسه دانشگاههای کشور در زمان انقلاب و زمان حال، اضافه کرد: دقت داشته باشید که ما بعد از انقلاب چه نوع دانشگاهی را تحویل گرفتیم و اکنون چه دانشگاههایی داریم. آن زمان فقط 28 دانشگاه جامع با 170 هزار دانشجو در کشور وجود داشت، تعداد مقالات نمایه شده 300 عدد و تعداد اعضای هیئت علمی تنها حدود 3 هزار نفر بود.

وی با اشاره به شرایط دانشگاههای کشور در شرایط کنونی، افزود: اکنون حدود 4 میلیون دانشجو با همراهی حدود 60 هزار هیئت علمی در تمام دانشگاههای کشور که در همه استانها و شهرستانها تاسیس شده در حال تحصیل هستند و تعداد مقالات نمایه شده ما در جهان به حدود 20 هزار رسیده است.

عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی گفت: جمهوری اسلامی به عنوان یک جریان پرشتاب علمی در جهان شناخته شده است و برخی به دنبال عوامل بازدارنده هستند تا مانع حرکت رو به جلوی ایران شوند.

وی با اشاره به ادامه تحریمها در ایران تاکید کرد: تمام پیشرفت ایران در شرایطی صورت گرفت که در تحریم به سر می برد و الان هم در تحریم به سر می برد اما همچنان حرکت رو به جلوی خود را ادامه می دهد.

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی در ادامه سخنان خود به اعضای هیئت علمی و فعالیت تنها بخشی از آنان در تولیدات علمی اشاره کرد و گفت: در کشور تنها بخشی از اعضای هیئت علمی هستند که زحمت تولیدات علمی کشور را بر دوش می کشند و عده دیگر تنها به اندازه دریافتهای خود زحمت می کشند.

مخبردزفولی همچنین با اشاره به سند چشم انداز و فاصله 13 ساله کشور تا رسیدن به اهداف این سند، خطاب به اعضای هیئت علمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر، تاکید کرد: تاکنون 2 تا 3 هزار عضو هیئت علمی کشور مشارکت خود را در سند چشم انداز 20 ساله کشور اعلام کرده اند و دانشگاه صنعتی امیرکبیر نیز باید سهم خود را برای حضور در این سند تعریف کند.