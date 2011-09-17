باغ مفاخر در قزوین احداث می شود

مسعود نصرتی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: پروژه باغ مفاخر شهر قزوین با هدف ایجاد عرصه اجتماعی جهت معرفی مفاخر این شهر در زمینی به مساحت 8 هشت هکتار در بافت مرکزی و مجاورت هسته تاریخی شهر قزوین به اجرا درخواهد آمد.

وی افزود: وجود گونه های خاص گیاهی و استقرار چهار اثر بزرگ و مهم ثبت شده تاریخی در این سایت و همجواری با محورهای پیاده اصلی و فضاهای شهری شاخص قزوین از نقاط قوت این طرح محسوب می شود.

نصرتی تصریح کرد: طراحی این پروژه در سال 81 از سوی شهرداری قزوین به شرکت نقش جهان پارس با مدیریت مستقیم مرحوم سید هادی میرمیران معمار برگزیده ملی و دارای نشان دولتی درجه یک فرهنگ و هنر که از مفاخر قزوین هم محسوب می شود سپرده شد و درادامه بازنگری درفاز یک، تکمیل طرح اجرایی پروژه توسط شرکت فن و هنر آسیا با استفاده از متخصصان این گروه زیر نظر مدیریت سید محمد بهشتی معمار برجسته قزوینی، عضو هیئت علمی دانشگاه و رئیس سابق سازمان میراث فرهنگی کشور در مراحل پایانی است.

وی یادآورشد: پروژه باغ مفاخر قزوین با الگو برداری از باغ های ایرانی و مفاهیم معماری ایرانی، اسلامی با در نظر گرفتن عرصه های عمومی با معرفی مفاخر قزوین در پنج عرصه جداگانه هریک به مساحت هفت هزار و 500 مترمربع در بخشهای مختلف فرهنگی، ادبی، هنری وعلمی اجرا خواهد شد.

این مسئول بیان کرد: در میان بناهای تاریخی ثبت شده ساختمان بلدیه به عنوان محل اجتماعات و تشریفات ساختمان اداره راه به عنوان موزه و مرکز اطلاع رسانی کلیسای کانتور جهت معرفی مفاخر غیر مسلمان شهر قزوین و منبع ذخیر آب تاریخی به عنوان یک نشانه شهری مورد بهره برداری قرارخواهد گرفت که مراکز فرهنگی، سالن اجتماعات مراکز آموزشی و کتابخانه ها و نمایشگاهها از دیگر کاربریهایی است که در این پروژه به بهره برداری خواهد رسید

شهردار قزوین گفت: عملیات مرمت و بازسازی کلیه آثار تاریخی ثبت شده در سایت پروژه به اتمام رسیده است و حدود 95 درصد از اراضی مورد نیاز هم تملک شده که با تامین منابع مالی این پروژه به عنوان اولین باغ مفاخر در ایران در پایان سال 91 به بهره برداری خواهد رسید.