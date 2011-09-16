نخستین حضور جهانی عکاسان جوان "جشن تصویر سال"

به گزارش خبرگزاری مهر، مرکز فرهنگی "سلام آینده" در شهر ریودو ژانیرو از دوازدهم سپتامبر 2011 با ارایه نمایشگاه "نبض ایرانی" میزبان آثار هنرمندان معاصر ایرانی است.

آثار ارایه شده در این نمایشگاه از میان آثار عکاسی خلاقه و فیلم‌های هنری و تجربی هنرمندان معاصر ایرانی به دبیری مارک پوتیه انتخاب شده است که در کنار برگزیده‌ای از اشعار فارسی در هشت طبقه از مرکز فرهنگی "سلام آینده" به‌نمایش گذاشته شده‌اند.

این نمایشگاه ۴۵روز در شهر ریودو ژانیرو ادامه دارد و قرار است در سه شهر دیگر برزیل از جمله برازیلیا و سائولو پائولو نیز برپا شود.

سیف‌اله صمدیان به‌عنوان دبیر میهمان بخش نسل جدید عکاسان ایرانی شرکت‌کننده در سه دوره گذشته جشن تصویر سال و امیرعلی قاسمی به‌عنوان دبیر میهمان بخش فیلم‌های تجربی نسل جدید هنرمندان ایرانی هستند.

از بخش‌های شاخص این رویداد هنری، بزرگداشت زنده‌یاد بهمن جلالی با ارایه‌ی برگزیده‌یی از آثار مستند و خلاقه و همچنین اسلاید شوی عکس‌های این هنرمند برجسته از دوران انقلاب و جنگ تحمیلی عراق علیه ایران است.

نمایش فیلم‌ "شیرین" ساخته‌ی عباس کیارستمی و دو فیلم مستند از بهمن کیارستمی به‌همراه آثار عکاسانی چون رعنا جوادی، صادق تیرافکن، پیمان هوشمند‌زاده و... دیگر بخش‌های این نمایشگاه در برزیل است.

جشن تصویر سال با ارایه آثار عکاسان جوان شرکت کننده در سه دوره گذشته تصویر سال که متناسب با رویکرد اصلی نمایشگاه انتخاب شده است، در سه بخش حضور چشمگیری در این نمایشگاه دارد.

در بخش نمایش آثار چاپ‌شده 51 نفر از هنرمندان منتخب نسل جدید عکاسی ایران -متولدین بعد از انقلاب- که در سال ۱۳۸۹در بخش نوعی نگاه هشتمین دوره جشن تصویر سال شرکت داشتند، همان چاپ ارایه شده در تصویر سال ۸۹با اطلاعات درج‌شده روی پرینت‌ها در طبقات اول و هشتم این مرکز فرهنگی به‌نمایش درآمد.

همچنین نمایش اسلاید شوی آثار منتخب نسل جدید عکاسان ایرانی شرکت کننده در سال‌های ۱۳۸۷و ۱۳۸۸ (دوره‌های ششم و هفتم) در بخش نوعی نگاه از 98 عکاس همراه با موسیقی ایرانی در تالار طبقه‌ی همکف عرضه شده است.

نمایش اسلاید شویی از آثار صمد قربان‌زاده نیز در دو بخش مجموعه عکس‌های "واقعیت خیالی" و "کابوس‌های خاکستری" که در سال ۱۳۸۸جایزه اول بخش نوعی نگاه -جوانان زیر 25 سال - را از آن خود کرده بود، به‌عنوان سمبل موفق نسل جدید عکاسی ایران معرفی شده است.

نکته قابل توجه در این نمایشگاه، تصویر قطع بزرگ عکس گروهی شرکت‌کنندگان در مراسم پایانی دوره‌ی هفتم بود که در اندازه‌ی سی‌وسه مترمربع در تالار طبقه‌ی همکف - نخستین بخش نمایشگاه-، تحسین بازدیدکنندگان را از فضای استثنایی همراهی و مشارکت جمعی هنرمندان در ایران، برانگیخت.

طبق اعلام دبیرخانه تصویر سال، برگزار کنندگان رویداد هنری تصویر سال در نظر دارند دیگر آثار بخش‌های مختلف عکاسی و نیز گرافیک و کاریکاتور را به‌همراه برگزیده‌‌ای از فیلم‌های دوره‌های گذشته، در مراکز فرهنگی شهرهای مختلف ایران و جهان به‌نمایش بگذارند.

اسامی عکاسان اسلاید شوی گروهی در برزیل؛ انتخابی از بخش نگاهی دیگر جشن تصویر سال 87 و 88: آتوسا شاکری، آرام علایی، ارسلان امانتی، ارمغان بوستان، آزاده اخلاقی، آزاده میرزایی، اکبر ترابی، امید وهاب‌زاده، امیرحسین بی‌پروا، امیر عنایتی، امیر مینابیان، امیرعلی قاسمی، امین جعفری‌پور، امین کفاش‌زاده، انسیه اکبری، الهام اسدی، الهام قزوینی، آنیتا حسنعلی‌زاده، آی‌تای شکیبافر، بابک کاظمی، البرز کاظمی، بنفشه درودگر، بهار دشتبان، پدرام لسانی، پرهام دیده‌ور، پگاه آهنگرانی، پویا صارمی، پیتر پیرحسینلو، حامد ماهوت حجت حسین ، حمید سلطان‌آبادیان، حمید قدرتی، حمیده شریف‌راد، داریوش راد، داریوش نهداران، دریا آشوری، سپند بختیاری، سپهر صمدیان، سپهر کبیری مجد، سپیده رحیم‌زاده بهزادی، سجاد آورند، سحر مختاری، سروش جوادیان، سروش سیدجمالی، سمیه واعظی، سهراب مصطفوی کاشانی، سهند صمدیان، سهیل زندآذر، سیوا شهباز، شقایق حمیدی، شهریار شهامت، صبا علیزاده، طاهره سیداردکانی، طناز امین، عباس بابایی، عباس عمادحقی، علی سامعی، غزاله غضنفری، فرشیده مجیدی، فضیلت سوخکیان، فیما امامی، کامل روحی، کمند رضوی، کیمن مه‌آبادی، گلرخ راوش، لیلا معتمدی، مجید شغائی‌فلاح، محسن خسروی، محسن خیرخواه، محسن شاهمردی، محسن فروتن، محسن یزدی‌پور، محسن بایرام‌نژاد، محمد ادیبی، محمدرضا دهداری، محمدرضا معصومی، محمد فاطمی، محمود شهروند، مسعود درودیان، مصطفی پیوندی، مصطفی قاهری، منا هوبه‌فکر، منادا ناطقی، مهدی حیدرنژادمقدم، مهدی علیزاده، مهدیه میرحبیبی، میثم شاه‌بابایی، نازنین خالقی، نازنین طباطبایی‌یزدی، نرگس امامی، نفیسه مشعشعه، نیما سنبلستان، نیما علیزاده، هادی فلاح‌پیشه، هومن مهرآذین، وحید سهرابی‌ابد و یلدا اسکندری.

اسامی عکاسان در نمایشگاه گروهی برزیل؛ انتخابی از بخش نگاهی دیگر جشن تصویر سال 89: احسان میرصادقی، آذین حقیقی، آرش فاتحی، آرش یعقوبی، امید امیدواری، بابک کاظمی، باهر خَضَری، بیان رحیمی، پانته‌آ صادقی‌راد، جواد عسکراوغلی، حجت سالارمحمدی، حسن محمودی، داریوش راد، داریوش نهداران، روح‌الله طامهری، سپهر کبیری‌مجد، سپیده رحیم‌زاده‌بهزادی، سجاد آورند، سجاد حیدرزاده، سحر مختاری، سعید عامری، سیما مهرآذر، شقایق حمیدی، شکوفه بیاتی، صمد قربان‌زاده، عبدالرحمن مجرد، علی خدادادی، علی رمضانی‌چهارمحالی، علی زارع، غزاله غضنفری، فردین نظری، فرشید صفاری، لیلا جوینده، مجید شغائی‌فلاح، محسن بایرام‌نژاد، محسن خیرخواه، محمدسعید موذنی، محمدعلی حاجی‌پور، محمد کندی، محمدرضا سلطانی‌تهرانی، محمود بازدار، مرتضی اتابکی، مرتضی توزنده‌جانی، مصطفی پیوندی، معین کاظمی‌نسل، مهدیه میرحبیبی، میترا محمدهاشمی، میعاد آخی، نازنین طباطبایی‌یزدی، هانا کامکارو یاسر مهربانی.