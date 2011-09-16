نیروهای بومی در پروژه های لرستان به کار گرفته شود

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد جعفر لرستانی در سخنانی با تاکید بر ایجاد اشتغال برای جوانان و نسل بیکار استان لرستان اظهار داشت: باید از همه ظرفیتها و پتانسیل های موجود برای رفع معضل بیکاری در استان استفاده لازم شود.

وی با انتقاد از به کار گیری نیروهای غیر بومی در بعضی از پروژه و طرح های عمرانی لرستان عنوان کرد: باید از نیروها و ظرفیتهای درون استانی برای ایجاد تولید و اشتغال استفاده شود.

معاون توسعه منابع انسانی استانداری لرستان با تاکید بر اینکه تا زمانی نیروی بومی بیکار در استان وجود دارد نباید از نیروهای غیر بومی استفاده شود ادامه داد: باید دستگاههای اجرایی در راستای تربیت نیروی انسانی بومی و همچنین به کارگیری آنها در پروژه های عمرانی بیشتر از گذشته تلاش کنند.

لرستانی با بیان اینکه مدیران دستگاههای اجرایی باید استفاده از نیروهای جوان را یکی از اولویت های خود قرار دهند بیان داشت: مدیران باید مسئولیتها را به این نیروهای جوان و دارای انگیزه بسپارند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با تاکید بر اینکه تسهیلات اشتغالزایی را باید در اختیار افرادی گذاشت که از این تسهیلات تا کنون استفاده نکرده اند یادآور شد: در این زمینه اولویت با کسانی است که تا کنون از این تسهیلات استفاده نکرده اند نه کسانی که این تسهیلات را دریافت کرده ولی در زمینه مناسب به کارگیری نکرده اند.

معاون توسعه منابع انسانی استانداری لرستان در بخش دیگری از سخنان خود با تاکید بر استفاده از نیروهای متخصص در دستگاههای اجرایی عنوان کرد: همچنین دستگاههای اجرایی باید نظارت لازم را در زمینه پرداخت حقوق کارگران در پروژه های عمرانی داشته باشند.