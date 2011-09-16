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۲۵ شهریور ۱۳۹۰، ۱۳:۱۶

دیدار عمار حکیم با حضرات آیات وحید خراسانی و نوری همدانی

دیدار عمار حکیم با حضرات آیات وحید خراسانی و نوری همدانی

قم - خبرگزاری مهر: رئیس مجلس اعلای عراق پیرامون مسائل عراق با حضرات آیات وحید خراسانی و نوری همدانی در قم دیدار و گفتگو کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سید عمار حکیم که برای دیدار با مراجع تقلید و علمای قم به این شهر سفر کرده است، با حضور در بیت آیت‌الله العظمی حسین وحید خراسانی، با این مرجع تقلید شیعیان پیرامون شرایط کنونی عراق گفتگو و تبادل نظر کرد.

رئیس مجلس اعلای عراق پیش از این دیدار با آیت‌الله هاشمی شاهرودی و آیت‌الله روحانی از اساتید حوزه نیز دیدار و گفتگو کرد.

حجت‌الاسلام سید عمار حکیم دقایقی دیگر به دیدار آیت‌الله العظمی حسین نوری همدانی می‌رود.

وی در این دیدارها گزارشی از وضعیت کنونی عراق و روند پیشرفت و توسعه در این کشور را ارائه می‌کند.

رئیس مجلس اعلای عراق پیش از این دیدارها با آیت‌الله علوی بروجردی، آیت‌الله العظمی مکارم شیرازی، آیت‌الله العظمی موسوی اردبیلی، آیت‌الله سید صادق شیرازی دیدار کرد.

حضور در دفتر آیت‌الله شهرستانی نماینده آیت‌الله العظمی سیستانی در ایران از دیگر برنامه‌های عمار حکیم است.

محسن حکیم و بعضی از اعضای دفتر مجلس اعلای عراق نیز در این دیدارها حضور دارند.

کد مطلب 1409018

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