سوریه و عملکرد رسانه های عربی/ اتاق فکر مشترک رقبای سرسخت

به گزارش خبرگزاری مهر، شبکه های العربیه و الجزیره وابسته به آل سعود و آل ثانی و شبکه های متعلق به جریان 14مارس، همسو با شبکه های خبری غربی، جوسازی خود علیه سوریه را با بزرگنمایی خبرها و انتشار خبرهایی که منبع مشخصی ندارد و تکیه بر آنچه شاهدان عینی یا منابع آگاه می خوانند، تشدید کرده اند، این هجمه گسترده در حالی ادامه دارد که حلسات گفتگوی ملی سوریه با مشارکت گسترده فعالان سیاسی، اقتصادی و اجتماعی و ... در استانهای مختلف سوریه برگزار شده است.



شرکت کنندگان در این گفتگوها بر ضرورت دستیابی به فرمولهای ملی مشترک برای تقویت دموکراسی و سیستم چند حزبی سیاسی و پاسخگویی به آرمانها و خواسته های شهروندان و ترسیم نشانه های مرحله آتی در سوریه به گونه ای که وحدت ملی را حفظ و نقش منطقه ای و بین المللی سوریه و همچنین استقلال آن را حفظ کند و جامعه را در مقابل توطئه های خارجی مصون نگه دارد، تاکید کرده اند.

تبدیل برخی رسانه ها به اتاقهای عملیاتی برای زیبا جلوه دادن جنایات تروریستها



به گزارش مهر، خبرگزاری سوریه(سانا) در این زمینه گزارش داد رسانه هایی که هجمه تبلیغاتی علیه سوریه به راه انداخته اند، همچنان به سریال گمراه سازی و تحریک مردم ادامه می دهند، این رسانه ها به اتاقهای عملیاتی که جنایات تروریستها را زیبا جلوه می دهند، تبدیل شده اند.



یکی از قسمتهای این سریالهای گمراه کننده، وارونه کردن خبر کشته شدن سرهنگ "عبدالکریم خلوف" بود، در حالی که این نظامی ارشد به ضرب گلوله گروههای مسلح تروریست کشته شده بود، این شبکه ها در یک هماهنگی آشکار و دفاع از قاتلان به دروغ ادعا کردند وی به خاطر جدایی از ارتش به ضرب گلوله همکارانش کشته شده است.



"محمد رضا خلوف" برادر این سرهنگ کشته شده در گفتگو با تلویزیون سوریه گفت : برادرم در روستای سقبا کشته شد که همکارانش با من تماس گرفتند و گفتند او مجروح شده و به بیمارستان حرستا منتقل شده است، بلافاصله به آنجا رفتم، به من گفتند در حال انجام ماموریت به خاطر کشورش از ناحیه سر هدف گلوله گروههای تروریستی قرار گرفته است و به خاطر کشور و ملت و ارتش به شهادت رسیده است.



وی افزود پس از دفن شهید، با ادعای رسانه هایی مانند العربیه و الجزیره مبنی براینکه برادرش پس از جدایی از ارتش کشته شده، غافلگیر شده است.



خلوف تاکید کرد : این توطئه و هجمه رسانه ای گسترده علیه سوریه برای همه ملت ما آشکار شده است که این رسانه ها تلاش کردند از شهادت برادرم برای مخدوش کردن وجهه اش سوء استفاده کنند.



وی با اشاره به مخالفت مردم سوریه با این رسانه های فتنه گر خاطر نشان کرد تمام آنچه این رسانه های مغرض پخش می کنند، بی پایه و اساس است .



شخصیتهای فرهنگی و سیاسی جهان عرب در این زمینه تاکید می کنند: الجزیره و العربیه و دیگر شبکه های مغرض به سبب پوشش جنون آمیز اوضاع سوریه و انتشار خبرهای ساختگی درباره آن، ورشکسته شده اند و اعتبار خود را از دست داده اند و ملت سوریه با هوشیاری و بیداری توطئه ها را خنثی کرده است.



"آصف ناصر" سفیر سابق لبنان در این زمینه ابراز عقیده کرده است ادامه جوسازی این رسانه ها و دروغگویی آنها، تاکیدی بر وجود برنامه ای هدفمند برای تخریب سوریه به عنوان آخرین قلعه و دژ باقی مانده از میراث ملی عربی است که با توفانهای احاطه کننده جهان عرب روبرو است.



به گفته وی، پولهایی که شبکه هایی مانند العربیه و الجزیره با دروغگویی و انتشار خبرهای ساختگی ضد سوریه هدر دادند، می توانست در زمینه حل مشکل فقر و گرسنگی به جای سریال تحریک و گمراه سازی هزینه شود.



زیر پا گذاشتن اصول حرفه ای از سوی شبکه های مدعی بی طرفی مانند الجزیره و العربیه به جایی رسیده است که خبرنگاران هندی را هم به انتقاد واداشته است.



دو روزنامه نگار هندی که اخیرا سفری به سوریه داشته اند،از هجمه سنگین رسانه های عربی و غربی علیه این کشور انتقاد و اعلام کردند این رسانه ها با اخبار ساختگی و دروغ درصدد ناامن نشان دادن سوریه هستند.



سعید نقوی از روزنامه نگاران هندی با انتقاد از هجمه رسانه ای سنگین علیه سوریه خاطر نشان کرد: داستانهای ساختگی بر خلاف واقعیتهای سوریه از سوی این رسانه های مغرض عربی و غربی هر روز منتشر می شود، من خودم پس از سفری که به سوریه و شهرهای حماه و حمص دراین کشور برای دیدن حقایق در این مناطق، داشتم، به چشمم دیدم که چگونه این رسانه ها به انتشار خبرهای ساختگی دست می زنند.



بی اعتباری رسانه های مدعی در میان افکار عمومی عرب



شبکه های الجزیره و العربیه در همسویی و هماهنگی عجیب به نقل از آنچه فعالان و شاهدان عینی می خوانند، خبرهای ساختگی خود را در بخشهای مختلف و در زمانهای طولانی در تلاش برای گمراه کردن افکار عمومی پخش می کنند.



الجزیره با زیرنویس کردن آنچه "انقلاب مردم سوریه" می خواند، ساعتهای طولانی از برنامه های خود را به پخش اظهارات کسانی که از آنها به عنوان شاهد عینی یا فعال یاد می کند، اختصاص می دهد .



سانسور اقدامات سرکوبگرانه رژیم آل خلیفه ضد مردم بحرین سبب بی اعتباری شدید این رسانه مدعی بی طرفی و حرفه ای گری شده است.



العربیه رسانه وابسته به عربستان سعودی هم همانند الجزیره، خبرهای مربوط به سرکوب قیام مردم بحرین با مشارکت نظامیان سعودی را به طور کامل سانسور می کند.



این شبکه که یکی از مهمترین اهداف آن تقویت جبهه سازش و گرایشهای سازشکارانه و مخدوش کردن وجهه مقاومت و جبهه حامیان آن یعنی ایران و سوریه است، از جمله رسانه های عربی است که به گفته مفتی سوریه در راستای فتنه افکنی و ایجاد هرج و مرج و تحریک مردم حرکت می کند.



شیوه نخ نما شده این شبکه همچون الجزیره و دیگر رسانه های مغرض در خبرسازی و دروغ پراکنی علیه جبهه حامیان مقاومت،استناد به آنچه شاهدان عینی و یا فعالان حقوق بشری می خواند که نام و هویتی مبهمی دارند.



اوج دوگانگی و تناقض در رویکرد العربیه به قیام مردم بی دفاع بحرین ضد رژیم وابسته به اقلیت آل خلیفه که ماهیت غیر بحرینی دارد، بر می گردد؛ العربیه قیام اکثریت مردم بحرین یعنی شیعیان علیه آل خلیفه را با نه تنها سانسور می کند که اعتراضات و درخواستهای مشروع و به حق آنها را تحرکات مذهبی و طایفه ای و هدایت شده از سوی ایران و حزب الله القاء کرد و به صراحت به حمایت گسترده از سرکوب این مردم بی دفاع پرداخت و ورود تجاوزکارانه نظامیان سعودی و دیگر کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس را با عناوین فرینده ای مانند سپرجزیره توجیه کرده است.



هجمه تبلیغاتی رسانه هایی همچون العربیه و الجزیره علیه سوریه در حالی همچنان ادامه دارد که چندی پیش یک رسانه عرب زبان از نشستهای پنهانی مقامات سعودی و قطری علیه سوریه با مدیریت سازمان جاسوسی آمریکا(سیا) پرده برداشته بود.



به نوشته این رسانه، افسران دستگاههای اطلاعاتی آمریکا تحت نظارت جفری فلتمن معاون وزیر امور خارجه آمریکا با مقامات قطری و سعودی، نشستهایی در دوحه، قاهره و لندن برگزار کرده اند که طی آن توافق شده است که فضای سیاسی کشورهای عربی را آماده حمله رسانه ای و سیاسی علیه حکومت بشار اسد کنند و با انتشار گزارشهایی از دیدگاههای مخالفان سوری، آن را خوراک خبری رسانه های آمریکایی،انگلیسی، فرانسوی و آلمانی درباره تحولات سوریه قرار دهند.



بر اساس این گزارش افشاگرانه، هدف از طرح آمریکا که افسران اطلاعاتی آمریکایی و غربی مجری آن هستند، سقوط نظام سوریه است. این طرح چند مرحله ای است که یکی از آنها حمله رسانه ای علیه سوریه و مرحله بعدی برگزاری نشستهای منطقه ای علیه این کشور و مرحله آخر دخالت سازمان ملل متحد است.



به گفته حامد حسن سفیر سوریه در تهران، برخی از شبکه های ماهواره ای و رسانه های عربی و غربی و رسانه های ارتباط جمعی نوین مثل فیسبوک روشهای غیرحرفه ای را در پوشش اخبار به کار می گیرند و هدفشان فتنه انگیزی و ایجاد تفرقه در سوریه است. این رسانه ها بسیاری از اوقات خبرسازی و بزرگنمایی می کنند به عنوان مثال شبکه های الجزیره، العربیه و برخی کانالهای غربی صحنه هایی را پخش می کنند و می گویند در سوریه اتفاق افتاده که در واقع مربوط به کشورهایی چون یمن، بحرین و عراق است.



تحلیلگران عرب معتقدند جوسازی این شبکه ها به این دلیل است که سوریه به عنوان پایگاه اساسی مقاومت در منطقه به شمار می رود و مخالف سیاست های آمریکا و اسرائیل است و پایبند به تصمیم گیری ملی و مستقل می باشد.

اهداف پیدا و پنهان جنگ نرم علیه سوریه

"حسن هانی زاده" کارشناس مسائل خاورمیانه در خصوص عملکرد رسانه هایی همچون العربیه و الجزیره و دیگر رسانه های مغرض در پوشش تحولات سوریه به مهر می گوید : همزمان با آغاز اعتراضات مردم سوریه رسانه های عربی در یک حرکت هماهنگ اقدام به بزرگنمایی رخدادهای این کشور کردند که سه محورعمده درحرکت هماهنگ رسانه های منطقه برای انتقال رخدادهای سوریه مورد توجه قرار گرفت.



نخستین محور تکیه بر نظامی سازی جریانهای داخلی سوریه بود به گونه ای که رسانه های عربی تنها به نقش ارتش سوریه برای برقراری امنیت تکیه می کردند.



این رسانه ها که به نظر می رسد از یک اتاق فکر مشترک رسانه ای دستور می گیرند چهره کاملا خشنی از نیروهای نظامی و امنیتی سوریه ارائه می دهند.



در برابر، این رسانه ها از پرداختن به نقش تروریستی گروه های سلفی در ترور نیروهای نظامی و امنیتی سوریه خودداری می کنند.



محور دوم حرکت رسانه های عربی از جمله الجزیره، العربیه، المستقبل لبنان وابسته به خانواده سعد الحریری و ام بی سی در مورد سوریه، دروغ بزرگ و القاء نقش ایران و حزب الله لبنان در مسائل داخلی سوریه است.



هانی زاده می گوید : این رسانه های در یک تلاش مشترک وانمود می کنند که نیروهای حزب الله وایران درکشتار مردم سوریه مشارکت فعالی دارند که هدف آنها این است تا مردم سوریه را نسبت به جمهوری اسلامی ایران و حزب الله لبنان بدبین و به نوعی میان شیعه وسنی شکاف ایجاد کنند.



محور سوم عملکرد رسانه های عربی این است که نظام حاکم بر سوریه را از محیط عربی خود جدا و چنین وانمود کنند که نظام بشار اسد یک نظام طایفه ای و مبتنی بر مذهب علوی است.



لذا این رسانه ها بدون پرداختن به اوضاع داخلی بحرین و یمن و نقش تخریبی عربستان سعودی در رخدادهای این دو کشور، توجه خود را صرفا به رخدادهای داخلی سوریه معطوف کرده اند.



این کارشناس خاطر نشان می کند : این امر نشان می دهد که قطر، عربستان سعودی و مجموعه 14 مارس به رهبری سعد الحریری نخست وزیر اسبق لبنان یک هدف را در سوریه دنبال می کنند و آن سرنگونی دولت بشار اسد و قطع محور مقاومت تهران- دمشق - بیروت است.

تفاوت اعتراضات سوریه با کشورهای دیگر



هر چند برگزاری تظاهرات مردمی بیشتر در کشورهای عربی که رژیمهای دیکتاتوری آنها با رژیم صهیونیستی رابطه داشته و دارند، ادامه دارد، ولی وضعیت سوریه کاملا با این کشورها از این نظر فرق می کند که سوریه نه تنها با رژیم اشغالگر قدس رابطه ندارد، بلکه حتی همچنان بخشی از خاک این کشور یعنی بلندیهای استراتژیک جولان همچنان در اشغال این رژیم است و سوریه در جبهه بازدارندگی و مقاومت قرار دارد.



بی شک خواسته های مردم سوریه درباره معیشت و اقتصاد و آزادیهای اجتماعی و فعالیت سیاسی غیر قانونی نیست و رهبران سوریه هم بر محق بودن مردم تاکید می کنند، ولی نکته آنجاست که برخی طرفهای مشکوک درصدد استفاده ابزاری و نامشروع از این خواسته ها و قرار دادن ملت و دولت سوریه در مقابل یکدیگر هستند تا با تیره و بحرانی کردن اوضاع و غرق کردن کشور در هرج و مرج و ناآرامی و سنگ اندازی در برابر برنامه اصلاحات دولت، به خواسته های شوم خود که همان خواسته های دشمنان قسم خورده سوریه یعنی رژیم صهیونیستی است، جامعه عمل بپوشانند.

قطعا بی ثباتی به نفع مردم سوریه نیست و آنها بیش از هر کسی به این حقیقت واقف هستند که دشمنان سوریه یعنی آمریکا و رژیم صهیونیستی و غربی ها و برخی کشورهای عربی دنباله رو آنها هرگز خیر و صلاح سوریها را نمی خواهند و ادعای آنها درباره حمایت از حقوق و خواسته های مردم سوریه دروغ و بهانه ای بیش نیست تا با این بهانه به اهداف شوم خود یعنی سلطه بر سوریه و وارد کردن این کشور به جبهه سازش و تسلیم نائل شوند.



گزارش : رضا مهری