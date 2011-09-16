نتیجه انتخابات اتاق تعاون ایران اعلام شد

به گزارش خبرنگار مهر، با برگزاری دور جدید انتخابات برای تعیین هیئت مدیره اتاق تعاون مرکزی ایران، حسین رحمانی نیا دبیرکل فعلی این اتاق با کسب بیشترین آراء مجمع نمایندگان، در صدر منتخبین هیئت مدیره جدید قرار گرفت.

اتاق تعاون ایران اعلام کرد: در پی برگزاری انتخابات اتاق تعاون مرکزی جمهوری اسلامی ایران، از مجموع آرای مأخوذه آقایان حسین رحمانی نیا، ایلخان جلیلیان مدیرعامل اتحادیه شرکت های تعاونی مصرف فرهنگیان کشور، ماشاء الله عظیمی مدیرعامل بانک توسعه تعاون، سیدکاظم دلخوش رئیس فراکسیون تعاون مجلس شورای اسلامی و بهمن عبدالهی مدیرعامل اتحادیه سراسری تعاونی های مصرف کارکنان دولت (اسکاد) به عنوان اعضای هئیت مدیره اتاق تعاون انتخاب و معرفی شدند.

همچنین سیدمصطفی سید هاشمی عضو فعلی هیئت مدیره اتاق تعاون مرکزی و هادی مقدسی رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی نیز به ترتیب حائز اکثریت آراء شده و به عنوان اعضای جدید هیئت مدیره اتاق تعاون مرکزی جمهوری اسلامی ایران به همراه سایر افراد نامبرده انتخاب شدند.

از بین 7 داوطلب سمت هیئت بازرسی نیز آقایان حبیب الله بهرامی دبیر اتاق تعاون استان اصفهان و حمیدرضا عباسی دبیر اتاق تعاون استان سمنان به عنوان بازرسین اتاق تعاون مرکزی ایران انتخاب شدند.

انتخابات اتاق تعاون مرکزی جمهوری اسلامی ایران با حضور تمامی اعضای مجمع نمایندگان این اتاق و نمایندگانی از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی روز چهارشنبه بیست و سوم شهریور در محل اتاق تعاون مرکزی ایران برگزار شد.