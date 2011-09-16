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۲۵ شهریور ۱۳۹۰، ۱۳:۱۵

عمار حکیم:

اختلافات به مصالح شیعیان در عراق لطمه می‌زند

اختلافات به مصالح شیعیان در عراق لطمه می‌زند

قم - خبرگزاری مهر: رئیس مجلس اعلای عراق با اشاره به تثبیت جایگاه شیعیان در عراق گفت: بروز اختلافات در عراق به مصالح شیعیان لطمه می‌زند.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سید عمار حکیم پیش از ظهر جمعه در دیدار با آیت‌الله العظمی مکارم شیرازی گزارشی از شرایط کنونی عراق ارائه کرد و اظهار داشت: روند عمومی ارائه خدمات در عراق مثبت است و شیعیان توانستند جایگاه خودشان را در این کشور تثبیت کنند.

وی بودجه عراق را 100 میلیارد دلار ذکر کرد و گفت: سوء مدیریت و عدم انسجام میان دستگاه‌های مختلف باعث شده که روند استفاده از منابع و بودجه برای بازسازی عراق آن گونه که انتظار می‌رفت انجام نشود.

رئیس مجلس اعلای عراق بیان داشت: عراق می‌تواند سریع‌تر به سمت توسعه و آبادانی گام بردارد و از تکنولوژی‌های جهانی استفاده کند.

وی ادامه داد: ما باید کاری کنیم که مسئولان عراق همه با همدیگر در مسیر خدمت‌رسانی به مردم فعالیت کنند و در تقابل هم قرار نگیرند.

حکیم انسجام‌بخشی به فعالیت‌ها و موفقیت مسئولان عراق را نیازمند ارائه طرح و برنامه دانست و گفت: در این مسیر باید حتی از نظرهای جزئی هم استفاده کرد اما اگر خدای ناکرده اختلافات وجود داشته باشد مصالح شیعیان لطمه می‌خورد.

کد مطلب 1409022

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