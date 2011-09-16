به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سید عمار حکیم پیش از ظهر جمعه در دیدار با آیت‌الله العظمی مکارم شیرازی گزارشی از شرایط کنونی عراق ارائه کرد و اظهار داشت: روند عمومی ارائه خدمات در عراق مثبت است و شیعیان توانستند جایگاه خودشان را در این کشور تثبیت کنند.



وی بودجه عراق را 100 میلیارد دلار ذکر کرد و گفت: سوء مدیریت و عدم انسجام میان دستگاه‌های مختلف باعث شده که روند استفاده از منابع و بودجه برای بازسازی عراق آن گونه که انتظار می‌رفت انجام نشود.



رئیس مجلس اعلای عراق بیان داشت: عراق می‌تواند سریع‌تر به سمت توسعه و آبادانی گام بردارد و از تکنولوژی‌های جهانی استفاده کند.



وی ادامه داد: ما باید کاری کنیم که مسئولان عراق همه با همدیگر در مسیر خدمت‌رسانی به مردم فعالیت کنند و در تقابل هم قرار نگیرند.



حکیم انسجام‌بخشی به فعالیت‌ها و موفقیت مسئولان عراق را نیازمند ارائه طرح و برنامه دانست و گفت: در این مسیر باید حتی از نظرهای جزئی هم استفاده کرد اما اگر خدای ناکرده اختلافات وجود داشته باشد مصالح شیعیان لطمه می‌خورد.